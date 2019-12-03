У Луцьку чоловік намагався вистрибнути з вікна 4-го поверху
Сьогодні, 14:04
Патрульні запобігли самогубству лучанина.
Інцидент трапився ввечері 10 травня, - пише патрульна поліція Волинської області.
Зазначається, що до патрульної поліції надійшло повідомлення про самогубство. В одній із багатоповерхівок на проспекті Відродження чоловік погрожував вистрибнути з вікна 4-го поверху.
Прибувши за лічені хвилини на місце події поліцейські побачили чоловіка, який зачинився на балконі та стверджував, що викинеться з вікна.
"Завдяки професійним діям командира 4 роти Дмитра Ліпчука, громадянина вдалося заспокоїти та супроводити до медичного закладу для надання профільної допомоги",- йдеться у повідомлені.
Головне фото - ілюстративне.
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Інцидент трапився ввечері 10 травня, - пише патрульна поліція Волинської області.
Зазначається, що до патрульної поліції надійшло повідомлення про самогубство. В одній із багатоповерхівок на проспекті Відродження чоловік погрожував вистрибнути з вікна 4-го поверху.
Прибувши за лічені хвилини на місце події поліцейські побачили чоловіка, який зачинився на балконі та стверджував, що викинеться з вікна.
"Завдяки професійним діям командира 4 роти Дмитра Ліпчука, громадянина вдалося заспокоїти та супроводити до медичного закладу для надання профільної допомоги",- йдеться у повідомлені.
Головне фото - ілюстративне.
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