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У Володимирі злодій обікрав гараж на кругленьку суму

У Володимирі злодій обікрав гараж на кругленьку суму
11-го та 9-го травня до Володимир-Волинського відділу поліції звернулися жителі міста із заявами про крадіжки майна у двох селах району – Білині та Стенжаричах.

Про це БУГу повідомили у міському відділі поліції.

Відомо, що 42-річний житель міста звернувся із заявою про крадіжку в селі Білин. 8-го травня в період часу з 19:30 по 10:00 9-го травня до гаражного приміщення по вулиці Лісовій проникла невідома особа.

Встановлено, що проникли в гараж шляхом віджиму дверей. Звідти викрали електроінструменти, а саме: три болгарки, одну електрозварку, шліфувальну та поліровочну машини, дві автомагнітоли іноземного виробництва. Сума завданих матеріальних збитків становить 30 000 гривень.

11-го травня надійшла заява про крадіжку із села Стенжаричі від 51-річного жителя Володимира-Волинського. Крадіжка сталася на території обійстя нежитлового будинку, який заявник використовує як дачу.

Шляхом пошкодження вікна в господарській споруді було викрадено бензопилу “Штіль” та зварювальний апарат “Техас”. Сума завданих матеріальних збитків становить 7500 гривень.

Триває перевірка.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Володимир, крадіжка, гараж
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