У Володимирі злодій обікрав гараж на кругленьку суму





Про це



Відомо, що 42-річний житель міста звернувся із заявою про крадіжку в селі Білин. 8-го травня в період часу з 19:30 по 10:00 9-го травня до гаражного приміщення по вулиці Лісовій проникла невідома особа.



Встановлено, що проникли в гараж шляхом віджиму дверей. Звідти викрали електроінструменти, а саме: три болгарки, одну електрозварку, шліфувальну та поліровочну машини, дві автомагнітоли іноземного виробництва. Сума завданих матеріальних збитків становить 30 000 гривень.



11-го травня надійшла заява про крадіжку із села Стенжаричі від 51-річного жителя Володимира-Волинського. Крадіжка сталася на території обійстя нежитлового будинку, який заявник використовує як дачу.



Шляхом пошкодження вікна в господарській споруді було викрадено бензопилу “Штіль” та зварювальний апарат “Техас”. Сума завданих матеріальних збитків становить 7500 гривень.



Триває перевірка.



Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 11-го та 9-го травня до Володимир-Волинського відділу поліції звернулися жителі міста із заявами про крадіжки майна у двох селах району – Білині та Стенжаричах.Про це БУГу повідомили у міському відділі поліції.Відомо, що 42-річний житель міста звернувся із заявою про крадіжку в селі Білин. 8-го травня в період часу з 19:30 по 10:00 9-го травня до гаражного приміщення по вулиці Лісовій проникла невідома особа.Встановлено, що проникли в гараж шляхом віджиму дверей. Звідти викрали електроінструменти, а саме: три болгарки, одну електрозварку, шліфувальну та поліровочну машини, дві автомагнітоли іноземного виробництва. Сума завданих матеріальних збитків становить 30 000 гривень.11-го травня надійшла заява про крадіжку із села Стенжаричі від 51-річного жителя Володимира-Волинського. Крадіжка сталася на території обійстя нежитлового будинку, який заявник використовує як дачу.Шляхом пошкодження вікна в господарській споруді було викрадено бензопилу “Штіль” та зварювальний апарат “Техас”. Сума завданих матеріальних збитків становить 7500 гривень.Триває перевірка.

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