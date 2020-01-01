Шахрай «розвів» волинянку на OLX





Про це



Відомо, що 9-го травня близько 11:00 заявниця на сайті “OLX” знайшла оголошення оренди житла. Вона зателефонувала на мобільний, який був поданий. На дзвінок відповів чоловік.



Шахрайським шляхом під приводом здачі будинку в оренду він заволодів коштами заявниці в сумі 16 820 гривень. Жінка перерахувала гроші на картку через термінал “ПриватБанку”.



Триває перевірка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 11-го травня до Володимир-Волинського відділу поліції звернулась 29-річна жителька села Льотниче з заявою про шахрайство. Жінка хотіла орендувати житловий будинок, але позбулася коштівПро це БУГу повідомили у міському відділі поліції.Відомо, що 9-го травня близько 11:00 заявниця на сайті “OLX” знайшла оголошення оренди житла. Вона зателефонувала на мобільний, який був поданий. На дзвінок відповів чоловік.Шахрайським шляхом під приводом здачі будинку в оренду він заволодів коштами заявниці в сумі 16 820 гривень. Жінка перерахувала гроші на картку через термінал “ПриватБанку”.Триває перевірка.

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