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Шахрай «розвів» волинянку на OLX

Шахрай «розвів» волинянку на OLX
11-го травня до Володимир-Волинського відділу поліції звернулась 29-річна жителька села Льотниче з заявою про шахрайство. Жінка хотіла орендувати житловий будинок, але позбулася коштів

Про це БУГу повідомили у міському відділі поліції.

Відомо, що 9-го травня близько 11:00 заявниця на сайті “OLX” знайшла оголошення оренди житла. Вона зателефонувала на мобільний, який був поданий. На дзвінок відповів чоловік.

Шахрайським шляхом під приводом здачі будинку в оренду він заволодів коштами заявниці в сумі 16 820 гривень. Жінка перерахувала гроші на картку через термінал “ПриватБанку”.

Триває перевірка.

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Теги: шахрай, оренда житла, волинянка
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