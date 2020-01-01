Шахрай «розвів» волинянку на OLX
Сьогодні, 20:16
11-го травня до Володимир-Волинського відділу поліції звернулась 29-річна жителька села Льотниче з заявою про шахрайство. Жінка хотіла орендувати житловий будинок, але позбулася коштів
Про це БУГу повідомили у міському відділі поліції.
Відомо, що 9-го травня близько 11:00 заявниця на сайті “OLX” знайшла оголошення оренди житла. Вона зателефонувала на мобільний, який був поданий. На дзвінок відповів чоловік.
Шахрайським шляхом під приводом здачі будинку в оренду він заволодів коштами заявниці в сумі 16 820 гривень. Жінка перерахувала гроші на картку через термінал “ПриватБанку”.
Триває перевірка.
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Про це БУГу повідомили у міському відділі поліції.
Відомо, що 9-го травня близько 11:00 заявниця на сайті “OLX” знайшла оголошення оренди житла. Вона зателефонувала на мобільний, який був поданий. На дзвінок відповів чоловік.
Шахрайським шляхом під приводом здачі будинку в оренду він заволодів коштами заявниці в сумі 16 820 гривень. Жінка перерахувала гроші на картку через термінал “ПриватБанку”.
Триває перевірка.
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