Провалля на вулиці Лесі Українки у Луцьку засипають. ФОТО





Засипати яму взялися у вівторок, 12 травня.



Нагадаємо, що провалля утворилося через те, що під інженерною комунікацією просів пісок. Яму відразу обгородили.



Зазначимо, що такий випадок у старій частині міста – неодноразовий.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На території вулиці Лесі Українки, 2 у Луцьку ремонтують тротуар, де 8 травня стався провал землі.Засипати яму взялися у вівторок, 12 травня.Нагадаємо, щочерез те, що під інженерною комунікацією просів пісок. Яму відразу обгородили.Зазначимо, що такий випадок у старій частині міста – неодноразовий.

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