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Провалля на вулиці Лесі Українки у Луцьку засипають. ФОТО

Провалля на вулиці Лесі Українки у Луцьку засипають. ФОТО
На території вулиці Лесі Українки, 2 у Луцьку ремонтують тротуар, де 8 травня стався провал землі.

Засипати яму взялися у вівторок, 12 травня.

Нагадаємо, що провалля утворилося через те, що під інженерною комунікацією просів пісок. Яму відразу обгородили.

Зазначимо, що такий випадок у старій частині міста – неодноразовий.

Провалля на вулиці Лесі Українки у Луцьку засипають. ФОТО

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Теги: Луцьк, яма, Лесі Українки, ремонт
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