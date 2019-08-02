Провалля на вулиці Лесі Українки у Луцьку засипають. ФОТО
Сьогодні, 14:45
На території вулиці Лесі Українки, 2 у Луцьку ремонтують тротуар, де 8 травня стався провал землі.
Засипати яму взялися у вівторок, 12 травня.
Нагадаємо, що провалля утворилося через те, що під інженерною комунікацією просів пісок. Яму відразу обгородили.
Зазначимо, що такий випадок у старій частині міста – неодноразовий.
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Засипати яму взялися у вівторок, 12 травня.
Нагадаємо, що провалля утворилося через те, що під інженерною комунікацією просів пісок. Яму відразу обгородили.
Зазначимо, що такий випадок у старій частині міста – неодноразовий.
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