вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Ryanair планує відновити частину авіарейсів вже з липня

Ryanair планує відновити частину авіарейсів вже з липня
З 1 липня авіакомпанія Ryanair планує відновити 40% своїх рейсів, з низкою нових правил для пасажирів.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters, про це заявили у пресслужбі авіакомпанії.

Ірландський лоукостер Ryanair з 1 липня збирається відновити близько 40% своїх рейсів, які існували до пандемії, та виконуватиме близько 1000 польотів на день.

При цьому перший час для пасажирів діятиме низка нових правил.

Усім рекомендуватимуть перебувати на борту у масках. Щоб уникнути черг до вбиралень, тепер пасажири повинні будуть спершу звернутися до персоналу та отримати дозвіл.

Тим, хто прямує до ЄС, потрібно буде заповнювати спеціальну форму та вказувати заплановану тривалість та місце перебування. Цю інформації будуть передавати урядам країн ЄС для моніторингу карантинних заходів.

Зараз Ryanair виконує близько 30 рейсів на день і планує працювати у такому режимі до кінця червня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: авіакомпанія, рейси, карантин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чи вірять лучани у коронавірус. ВІДЕООПИТУВАННЯ
Тюльпанове поле на Волині приймає відвідувачів. ФОТОРЕПОРТАЖ
Stay at home: луцькі медики записали новий «антикоронавірусний» хіт. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 13 травня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку неподалік площі Возз’єднання – аварія: не розминулися дві автівки. ФОТО
Сьогодні, 19:55
Ryanair планує відновити частину авіарейсів вже з липня
Сьогодні, 19:41
Чоловік із COVID-19, який на вихідних помер у Луцьку, мав багато супутніх хвороб
Сьогодні, 19:40
В уряді розповіли, як під час карантину допомагатимуть бізнесу в Україні
Сьогодні, 19:17
Схожі новини
В уряді розповіли, як під час карантину допомагатимуть бізнесу в Україні В уряді розповіли, як під час карантину допомагатимуть бізнесу в Україні
Сьогодні, 19:17
Натовпи на ярмарках та люди у парках без масок: як у Луцьку порушують карантин Натовпи на ярмарках та люди у парках без масок: як у Луцьку порушують карантин
Сьогодні, 16:38
У Міносвіти назвали дати проведення ЗНО У Міносвіти назвали дати проведення ЗНО
Сьогодні, 15:33
Ситуація дозволяє пом’якшувати карантин далі, – Зеленський Ситуація дозволяє пом’якшувати карантин далі, – Зеленський
Сьогодні, 15:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як «прокачати» імунітет та які продукти їсти, аби його зміцнити: поради фахівців
Сьогодні, 20:40
 0
Шахрай «розвів» волинянку на OLX
Сьогодні, 20:16
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 13 травня
Сьогодні, 20:00
 0
У Луцьку неподалік площі Возз’єднання – аварія: не розминулися дві автівки. ФОТО
Сьогодні, 19:55
 0
Ryanair планує відновити частину авіарейсів вже з липня
Сьогодні, 19:41
 0
Медіа
відео
1/8