Ситуація дозволяє пом’якшувати карантин далі, – Зеленський





Відповідну заяву Зеленський зробив під час традиційної селекторної нараді в Офісі Президента, повідомляє пресслужба



Зазначають, що Міністерство охорони здоров’я повідомило, що зменшується кількість хворих, які звертаються з пневмонією.



Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що Європа дотримується карантинних обмежень, хоча і з послабленнями.



На нараді обговорили заходи, яких вживають інші країни для безпечного виходу з карантину, а також можливі етапи пом’якшення обмежень в Україні.



«Нинішні показники дозволяють розглядати майбутні етапи пом’якшення карантину і рухатися вперед з плануванням. Однак треба дивитися на ситуацію: відповідно до неї показники можуть змінюватися. Ми не можемо допустити великих спалахів коронавірусу», – заявив президент України.



Також на нараді повідомили, що вже працює 569 продуктових ринків.



Нагадаємо, станом на 12 травня в Україні зафіксовано 16 тис. 23 лабораторно підтверджених випадки захворювання на COVID-19.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президент Володимир Зеленський запевнив, що сьогодні ситуація в Україні дозволяє розглядати майбутні етапи пом’якшення карантину. Щоправда, вона у будь-який момент може змінитися.Відповідну заяву Зеленський зробив під час традиційної селекторної нараді в Офісі Президента, повідомляє пресслужба Офісу президента Зазначають, що Міністерство охорони здоров’я повідомило, що зменшується кількість хворих, які звертаються з пневмонією.Прем’єр-міністрзазначив, що Європа дотримується карантинних обмежень, хоча і з послабленнями.На нараді обговорили заходи, яких вживають інші країни для безпечного виходу з карантину, а також можливі етапи пом’якшення обмежень в Україні.«Нинішні показники дозволяють розглядати майбутні етапи пом’якшення карантину і рухатися вперед з плануванням. Однак треба дивитися на ситуацію: відповідно до неї показники можуть змінюватися. Ми не можемо допустити великих спалахів коронавірусу», – заявив президент України.Також на нараді повідомили, що вже працює 569 продуктових ринків.Нагадаємо, станом на 12 травня в Україні зафіксовано 16 тис. 23 лабораторно підтверджених випадки захворювання на COVID-19.

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