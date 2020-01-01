Ситуація дозволяє пом’якшувати карантин далі, – Зеленський
Сьогодні, 15:00
Президент Володимир Зеленський запевнив, що сьогодні ситуація в Україні дозволяє розглядати майбутні етапи пом’якшення карантину. Щоправда, вона у будь-який момент може змінитися.
Відповідну заяву Зеленський зробив під час традиційної селекторної нараді в Офісі Президента, повідомляє пресслужба Офісу президента.
Зазначають, що Міністерство охорони здоров’я повідомило, що зменшується кількість хворих, які звертаються з пневмонією.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що Європа дотримується карантинних обмежень, хоча і з послабленнями.
На нараді обговорили заходи, яких вживають інші країни для безпечного виходу з карантину, а також можливі етапи пом’якшення обмежень в Україні.
«Нинішні показники дозволяють розглядати майбутні етапи пом’якшення карантину і рухатися вперед з плануванням. Однак треба дивитися на ситуацію: відповідно до неї показники можуть змінюватися. Ми не можемо допустити великих спалахів коронавірусу», – заявив президент України.
Також на нараді повідомили, що вже працює 569 продуктових ринків.
Нагадаємо, станом на 12 травня в Україні зафіксовано 16 тис. 23 лабораторно підтверджених випадки захворювання на COVID-19.
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Відповідну заяву Зеленський зробив під час традиційної селекторної нараді в Офісі Президента, повідомляє пресслужба Офісу президента.
Зазначають, що Міністерство охорони здоров’я повідомило, що зменшується кількість хворих, які звертаються з пневмонією.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що Європа дотримується карантинних обмежень, хоча і з послабленнями.
На нараді обговорили заходи, яких вживають інші країни для безпечного виходу з карантину, а також можливі етапи пом’якшення обмежень в Україні.
«Нинішні показники дозволяють розглядати майбутні етапи пом’якшення карантину і рухатися вперед з плануванням. Однак треба дивитися на ситуацію: відповідно до неї показники можуть змінюватися. Ми не можемо допустити великих спалахів коронавірусу», – заявив президент України.
Також на нараді повідомили, що вже працює 569 продуктових ринків.
Нагадаємо, станом на 12 травня в Україні зафіксовано 16 тис. 23 лабораторно підтверджених випадки захворювання на COVID-19.
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