Показали, як у Володимирі-Волинському розводять диких кабанів у вольєрах. ВІДЕО





Про те, як це відбувається на території Губинського лісництва ДП «Володимир-Волинське ЛМГ», розповів лісничий Ігор Іщук, – передає пресслужба



«Маємо 5 вольєрів для свиней. На сьогоднішній день тут живе 27 особин (разом із поросятками). Вирощуємо та скоро плануємо випускати у природне середовище», – ділиться планами Ігор Анатолійович.



Зважаючи на те, що поголів’я дикого кабана останнім часом на Волині значно пішло на спад – через поширення африканської чуми – така справа зараз вкрай необхідна.



Коли в лісі підросте трава – щоб тварини не були такі помітні, та кропива – це улюблений весняний харч свиней, їх випустять у природне середовище.







«Вольєри у нас досить великі, є всі умови, щоб свині залишалися дикими. Деякі вольєри будувались у минулому році, іншим уже по 2-3 роки», – уточнює Ігор Іщук і додає: «А в 2019-му на території лісництва облаштували ще вольєр для оленів. На сьогоднішній день тут живе 5 особин – 2 самиці та 3 самці».



Лісівники створили для тварин комфортні умови, тож сподіваються на потомство – також у майбутньому для випуску у природу. Тварини близько не підходять, вже від першого шуму починають утікати.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Досвід розведення дикого кабана вольєрним способом для лісівників Володимир-Волинського району не новий.Про те, як це відбувається на території Губинського лісництва ДП «Володимир-Волинське ЛМГ», розповів лісничий, – передає пресслужба ВОУЛМГ «Маємо 5 вольєрів для свиней. На сьогоднішній день тут живе 27 особин (разом із поросятками). Вирощуємо та скоро плануємо випускати у природне середовище», – ділиться планами Ігор Анатолійович.Зважаючи на те, що поголів’я дикого кабана останнім часом на Волині значно пішло на спад – через поширення африканської чуми – така справа зараз вкрай необхідна.Коли в лісі підросте трава – щоб тварини не були такі помітні, та кропива – це улюблений весняний харч свиней, їх випустять у природне середовище.«Вольєри у нас досить великі, є всі умови, щоб свині залишалися дикими. Деякі вольєри будувались у минулому році, іншим уже по 2-3 роки», – уточнює Ігор Іщук і додає: «А в 2019-му на території лісництва облаштували ще вольєр для оленів. На сьогоднішній день тут живе 5 особин – 2 самиці та 3 самці».Лісівники створили для тварин комфортні умови, тож сподіваються на потомство – також у майбутньому для випуску у природу. Тварини близько не підходять, вже від першого шуму починають утікати.

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