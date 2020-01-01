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У Міносвіти назвали дати проведення ЗНО

У Міносвіти назвали дати проведення ЗНО
Міністерство освіти і науки України планує провести зовнішнє незалежне оцінювання з 25 червня до 17 липня.

Про це повідомила виконувачка обов’язків міністра Любомира Мандзій в ефірі каналу «Україна 24», пише "Радіо Свобода".

«Плануємо провести ЗНО з 25 червня до 17 липня. Перед цим, 15-17 числа, ми повинні провести пробне тестування. Щоб це було безпечно, ми працюємо над алгоритмом, який повинен схвалити державний санітарний лікар», — цитує канал Мандзій.

Вищі навчальні заклади, за словами Мандзій, повинні незабаром оприлюднити терміни вступної кампанії на своїх сайтах. Термін подачі документів почнеться пізніше, ніж зазвичай, через карантин, пов’язаний з епідемією коронавірусу.

При цьому випускники з тимчасово окупованих територій, нагадала голова МОН, вступають за окремою процедурою і не зобов’язані складати ЗНО.

Нагадаємо, 4 травня Міністерство освіти і науки повідомило, що навчальний рік у школах через карантинні заходи завершиться дистанційно до 1 липня.

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Теги: ЗНО-2020, карантин, дати
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