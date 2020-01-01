У Міносвіти назвали дати проведення ЗНО





Про це повідомила виконувачка обов’язків міністра Любомира Мандзій в ефірі каналу «Україна 24»,



«Плануємо провести ЗНО з 25 червня до 17 липня. Перед цим, 15-17 числа, ми повинні провести пробне тестування. Щоб це було безпечно, ми працюємо над алгоритмом, який повинен схвалити державний санітарний лікар», — цитує канал Мандзій.



Вищі навчальні заклади, за словами Мандзій, повинні незабаром оприлюднити терміни вступної кампанії на своїх сайтах. Термін подачі документів почнеться пізніше, ніж зазвичай, через карантин, пов’язаний з епідемією коронавірусу.



При цьому випускники з тимчасово окупованих територій, нагадала голова МОН, вступають за окремою процедурою і не зобов’язані складати ЗНО.



Нагадаємо, 4 травня Міністерство освіти і науки повідомило, що навчальний рік у школах через карантинні заходи завершиться дистанційно до 1 липня.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство освіти і науки України планує провести зовнішнє незалежне оцінювання з 25 червня до 17 липня.Про це повідомила виконувачка обов’язків міністрав ефірі каналу «Україна 24», пише "Радіо Свобода".«Плануємо провести ЗНО з 25 червня до 17 липня. Перед цим, 15-17 числа, ми повинні провести пробне тестування. Щоб це було безпечно, ми працюємо над алгоритмом, який повинен схвалити державний санітарний лікар», — цитує канал Мандзій.Вищі навчальні заклади, за словами Мандзій, повинні незабаром оприлюднити терміни вступної кампанії на своїх сайтах. Термін подачі документів почнеться пізніше, ніж зазвичай, через карантин, пов’язаний з епідемією коронавірусу.При цьому випускники з тимчасово окупованих територій, нагадала голова МОН, вступають за окремою процедурою і не зобов’язані складати ЗНО.Нагадаємо, 4 травня Міністерство освіти і науки повідомило, що навчальний рік у школах через карантинні заходи завершиться дистанційно до 1 липня.

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