5 квартир і пів мільйона гривень зарплати: що у декларації заступника головного прокурора Волині

Олега Юрченка.



Про це інформує видання



Нагадаємо, що Генеральний прокурор Ірина Венедіктова 7 травня 2020 року на



Згідно декларації, у нового заступника є 5 квартир у Луцьку. При тому, що 2 з них задекларовані на самого Олега Юрченка, одна - на дружину, ще одна - на сина і, відповідно, є задекларована квартира і у дочки нового заступника.



Заробітна плата у прокурора складає майже 50 тисяч у місяць. За рік він отримав більше півмільйона гривень (563 280 грн).



У банку Юрченко зберігає 14 063 гривень, а готівкових коштів - 7 350 доларів.



Проте, новий заступник прокурора Волині не має жодного авто.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Опублікували декларацію нового заступника прокурора Волинської областіПро це інформує видання Волинь ua Нагадаємо, що Генеральний прокурор7 травня 2020 року на посаду заступника прокурора Волинської області призначила Олега Юрченка. Згідно декларації, у нового заступника є 5 квартир у Луцьку. При тому, що 2 з них задекларовані на самого Олега Юрченка, одна - на дружину, ще одна - на сина і, відповідно, є задекларована квартира і у дочки нового заступника.Заробітна плата у прокурора складає майже 50 тисяч у місяць. За рік він отримав більше півмільйона гривень (563 280 грн).У банку Юрченко зберігає 14 063 гривень, а готівкових коштів - 7 350 доларів.Проте, новий заступник прокурора Волині не має жодного авто.

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