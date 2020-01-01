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5 квартир і пів мільйона гривень зарплати: що у декларації заступника головного прокурора Волині

5 квартир і пів мільйона гривень зарплати: що у декларації заступника головного прокурора Волині
Опублікували декларацію нового заступника прокурора Волинської області Олега Юрченка.

Про це інформує видання Волинь ua.

Нагадаємо, що Генеральний прокурор Ірина Венедіктова 7 травня 2020 року на посаду заступника прокурора Волинської області призначила Олега Юрченка.

Згідно декларації, у нового заступника є 5 квартир у Луцьку. При тому, що 2 з них задекларовані на самого Олега Юрченка, одна - на дружину, ще одна - на сина і, відповідно, є задекларована квартира і у дочки нового заступника.

Заробітна плата у прокурора складає майже 50 тисяч у місяць. За рік він отримав більше півмільйона гривень (563 280 грн).

У банку Юрченко зберігає 14 063 гривень, а готівкових коштів - 7 350 доларів.

Проте, новий заступник прокурора Волині не має жодного авто.

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Теги: дкларація, Олег Юрченко
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