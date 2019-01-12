Багато країн Європи засипало снігом. ФОТО
Сьогодні, 16:47
Багато країн Європи вранці 12 травня засипало снігом – висота снігового покриву місцями становила до 10 сантиметрів.
Європейці діляться кадрами засніжених вулиць у соцмережах, - пише Обозреватель.
"У Варшаві +1, Берліні 0, Вільнюсі -1... Рожевий – сніг", – уточнила синоптик Наталка Діденко, опублікувавши у Facebook карту погодних явищ.
Засніжені пейзажі опублікував у своєму Facebook і кандидат географічних наук, синоптик Харківського гідрометцентру Ігор Кибальчич, зауваживши, що нині таку погоду спостерігають у Латвії, Литви, на північному сході Польщі, а також у Псковській області Росії.
Він наголосив, що за даними метеостанцій висота снігового покриву на рівнинній місцевості становить 4-10 сантиметрів.
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Європейці діляться кадрами засніжених вулиць у соцмережах, - пише Обозреватель.
"У Варшаві +1, Берліні 0, Вільнюсі -1... Рожевий – сніг", – уточнила синоптик Наталка Діденко, опублікувавши у Facebook карту погодних явищ.
Засніжені пейзажі опублікував у своєму Facebook і кандидат географічних наук, синоптик Харківського гідрометцентру Ігор Кибальчич, зауваживши, що нині таку погоду спостерігають у Латвії, Литви, на північному сході Польщі, а також у Псковській області Росії.
Він наголосив, що за даними метеостанцій висота снігового покриву на рівнинній місцевості становить 4-10 сантиметрів.
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