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Багато країн Європи засипало снігом. ФОТО

Багато країн Європи засипало снігом. ФОТО
Багато країн Європи вранці 12 травня засипало снігом – висота снігового покриву місцями становила до 10 сантиметрів.

Європейці діляться кадрами засніжених вулиць у соцмережах, - пише Обозреватель.

"У Варшаві +1, Берліні 0, Вільнюсі -1... Рожевий – сніг", – уточнила синоптик Наталка Діденко, опублікувавши у Facebook карту погодних явищ.
Багато країн Європи засипало снігом. ФОТО

Засніжені пейзажі опублікував у своєму Facebook і кандидат географічних наук, синоптик Харківського гідрометцентру Ігор Кибальчич, зауваживши, що нині таку погоду спостерігають у Латвії, Литви, на північному сході Польщі, а також у Псковській області Росії.
Багато країн Європи засипало снігом. ФОТО
Багато країн Європи засипало снігом. ФОТО
Багато країн Європи засипало снігом. ФОТО
Багато країн Європи засипало снігом. ФОТО
Багато країн Європи засипало снігом. ФОТО
Багато країн Європи засипало снігом. ФОТО
Багато країн Європи засипало снігом. ФОТО



Він наголосив, що за даними метеостанцій висота снігового покриву на рівнинній місцевості становить 4-10 сантиметрів.


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Теги: Європа, сніг
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