Багато країн Європи засипало снігом. ФОТО





Європейці діляться кадрами засніжених вулиць у соцмережах, - пише



"У Варшаві +1, Берліні 0, Вільнюсі -1... Рожевий – сніг", – уточнила синоптик Наталка Діденко, опублікувавши у Facebook карту погодних явищ.



Засніжені пейзажі опублікував у своєму Facebook і кандидат географічних наук, синоптик Харківського гідрометцентру Ігор Кибальчич, зауваживши, що нині таку погоду спостерігають у Латвії, Литви, на північному сході Польщі, а також у Псковській області Росії.







Він наголосив, що за даними метеостанцій висота снігового покриву на рівнинній місцевості становить 4-10 сантиметрів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Багато країн Європи вранці 12 травня засипало снігом – висота снігового покриву місцями становила до 10 сантиметрів.Європейці діляться кадрами засніжених вулиць у соцмережах, - пише Обозреватель "У Варшаві +1, Берліні 0, Вільнюсі -1... Рожевий – сніг", – уточнила синоптик, опублікувавши у Facebook карту погодних явищ.Засніжені пейзажі опублікував у своєму Facebook і кандидат географічних наук, синоптик Харківського гідрометцентру, зауваживши, що нині таку погоду спостерігають у Латвії, Литви, на північному сході Польщі, а також у Псковській області Росії.Він наголосив, що за даними метеостанцій висота снігового покриву на рівнинній місцевості становить 4-10 сантиметрів.

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