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Судили волинянина, який заборгував сину понад 13 тисяч аліментів

Судили волинянина, який заборгував сину понад 13 тисяч аліментів
У Рожищі судили чоловіка, який не сплачує аліментів.

Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень, - пише Район.Рожище.

Зазначається, що 17 березня на безробітного чоловіка склали протокол про адміністративне правопорушення, оскільки він не сплачує аліменти на утримання малолітнього сина.

Чоловік не сплачував аліменти з вересня 2019 року по березень 2020 року. Таким чином загальна заборгованість склала 13 709 гривень.

На судове засідання чоловік не з`явився.

Суд визнав батька винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1ст.183-1 КУпАП і наклав покарання у вигляді 120 годин суспільно корисних робіт. Також стягнув 420 гривень судового збору.

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Теги: аліменти, син, суд
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