Судили волинянина, який заборгував сину понад 13 тисяч аліментів





Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень, - пише



Зазначається, що 17 березня на безробітного чоловіка склали протокол про адміністративне правопорушення, оскільки він не сплачує аліменти на утримання малолітнього сина.



Чоловік не сплачував аліменти з вересня 2019 року по березень 2020 року. Таким чином загальна заборгованість склала 13 709 гривень.



На судове засідання чоловік не з`явився.



Суд визнав батька винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1ст.183-1 КУпАП і наклав покарання у вигляді 120 годин суспільно корисних робіт. Також стягнув 420 гривень судового збору.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рожищі судили чоловіка, який не сплачує аліментів.Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень, - пише Район.Рожище Зазначається, що 17 березня на безробітного чоловіка склали протокол про адміністративне правопорушення, оскільки він не сплачує аліменти на утримання малолітнього сина.Чоловік не сплачував аліменти з вересня 2019 року по березень 2020 року. Таким чином загальна заборгованість склала 13 709 гривень.На судове засідання чоловік не з`явився.Суд визнав батька винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1ст.183-1 КУпАП і наклав покарання у вигляді 120 годин суспільно корисних робіт. Також стягнув 420 гривень судового збору.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію