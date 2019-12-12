Судили волинянина, який заборгував сину понад 13 тисяч аліментів
Сьогодні, 17:11
У Рожищі судили чоловіка, який не сплачує аліментів.
Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень, - пише Район.Рожище.
Зазначається, що 17 березня на безробітного чоловіка склали протокол про адміністративне правопорушення, оскільки він не сплачує аліменти на утримання малолітнього сина.
Чоловік не сплачував аліменти з вересня 2019 року по березень 2020 року. Таким чином загальна заборгованість склала 13 709 гривень.
На судове засідання чоловік не з`явився.
Суд визнав батька винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1ст.183-1 КУпАП і наклав покарання у вигляді 120 годин суспільно корисних робіт. Також стягнув 420 гривень судового збору.
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Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень, - пише Район.Рожище.
Зазначається, що 17 березня на безробітного чоловіка склали протокол про адміністративне правопорушення, оскільки він не сплачує аліменти на утримання малолітнього сина.
Чоловік не сплачував аліменти з вересня 2019 року по березень 2020 року. Таким чином загальна заборгованість склала 13 709 гривень.
На судове засідання чоловік не з`явився.
Суд визнав батька винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1ст.183-1 КУпАП і наклав покарання у вигляді 120 годин суспільно корисних робіт. Також стягнув 420 гривень судового збору.
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