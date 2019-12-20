18-річна дівчина-сирота з Волині отримає житло
Сьогодні, 17:29
У Ковелі соціальне житло отримає дитина-сирота.
Про це стало відомо під час чергове засідання громадської комісії з житлових питань під головуванням першого заступника міського голови Ковеля Михайла Гетьмана, йдеться на сайті мерії.
Начальник відділу обліку, розподілу та приватизації житла Ніна Іваненко ознайомила присутніх з заявою 18-річної Мілани С., яка має статус дитини-сироти, про надання їй соціального житла. Ніна Миколаївна повідомила, що нині вільною є однокімнатна квартира в будинку на вулиці Мечникова.
Заступник начальника служби у справах дітей з питань опіки та піклування Микола Гупік поінформував комісію, що на обліку на отримання такого житла перебувають двоє осіб.
Серед них - Анатолій К., який виявив бажання мешкати у місті Нововолинську, та Мілана. Задовольнили заяву дівчини, котра і вселиться в цю квартиру.
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Про це стало відомо під час чергове засідання громадської комісії з житлових питань під головуванням першого заступника міського голови Ковеля Михайла Гетьмана, йдеться на сайті мерії.
Начальник відділу обліку, розподілу та приватизації житла Ніна Іваненко ознайомила присутніх з заявою 18-річної Мілани С., яка має статус дитини-сироти, про надання їй соціального житла. Ніна Миколаївна повідомила, що нині вільною є однокімнатна квартира в будинку на вулиці Мечникова.
Заступник начальника служби у справах дітей з питань опіки та піклування Микола Гупік поінформував комісію, що на обліку на отримання такого житла перебувають двоє осіб.
Серед них - Анатолій К., який виявив бажання мешкати у місті Нововолинську, та Мілана. Задовольнили заяву дівчини, котра і вселиться в цю квартиру.
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