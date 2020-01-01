Луцьк звернувся до Кабміну з проханням відновити роботу непродовольчих ринків





Нагадаємо, працівники ринків обласного центру, які торгують непродовольчими товарами,



У зверненні йдеться про те, що останнім часом помітно зросла кількість звернень суб’єктів малого та мікропідприємництва до міської ради. Йдеться про позбавлення можливості ведення господарської діяльності та, як наслідок, подальше зростання фінансових втрат, а також нерівні умови в яких опинились великі продовольчі, непродовольчі і змішаного типу супермаркети та малий і мікробізнес.



Суб’єкти підприємництва запевняють, що готові взяти на себе повну відповідальність за дотримання всіх правил безпеки, вимог карантину та організацію необхідних протиепідемічних заходів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Секретар міської ради Григорій Пустовіт звернувся до Кабінету Міністрів України щодо відновлення роботи непродовольчих ринків у Луцьку.Нагадаємо, працівники ринків обласного центру, які торгують непродовольчими товарами, зібралися на мирну акцію у вівторок, 12 травня. Вони вимагали повноцінного відкриття ринків у Луцьку та дозволити торгівлю на тих самих засадах, що й підприємцям у ТРЦ міста. Окрім того, підприємці просили зменшити ставки єдиного податку.У зверненні йдеться про те, що останнім часом помітно зросла кількість звернень суб’єктів малого та мікропідприємництва до міської ради. Йдеться про позбавлення можливості ведення господарської діяльності та, як наслідок, подальше зростання фінансових втрат, а також нерівні умови в яких опинились великі продовольчі, непродовольчі і змішаного типу супермаркети та малий і мікробізнес.Суб’єкти підприємництва запевняють, що готові взяти на себе повну відповідальність за дотримання всіх правил безпеки, вимог карантину та організацію необхідних протиепідемічних заходів.

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