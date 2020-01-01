На українському телеканалі – спалах Covid-19





Про це



Тож від 12 травня усі працівники Рівненської філії "Суспільного" переходять на дистанційний режим роботи через підтвердження випадків захворювання на COVID-19.



«Основне завдання нашої команди зараз — не розширювати коло контактних осіб і зберегти здоров’я працівників мовника. Самоізоляція для нас вимушений відповідальний крок. Незважаючи на всі запроваджені на філії заходи, ніхто не є захищеним на 100%. Усі ми зараз підтримуємо наших колег, які якісно працювали і дотримувалися всіх вимог. Бажаємо якнайскорішого одужання!» — сказала менеджерка Рівненської філії "Суспільного" Людмила Хома.



Зазначають, у приміщеннях UA: РІВНЕ була проведена дезинфекція, усі колеги, що контактували з інфікованими, знаходяться на самоізоляції.



«Незважаючи на надзвичайну ситуацію і зміну режиму роботи філії, аудиторія UA: РІВНЕ і надалі отримуватиме оперативну інформацію на платформах мовника. Команда працюватиме дистанційно. Найважливіше — відображатиме рухомий рядок в телеефірі. За всіма подіями регіону уважно стежить діджитал-команда філії, яка завжди тримає рівнян в курсі справ через сторінки соцмереж та сайт UA: РІВНЕ», — зазначив продюсер Рівненської філії "Суспільного" Михайло Чубай.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У кількох співробітників Рівненської філії "Суспільного" підтвердили коронавірусне захворювання.Про це йдеться в оприлюдненій на сайті телеканалу заяві.Тож від 12 травня усі працівники Рівненської філії "Суспільного" переходять на дистанційний режим роботи через підтвердження випадків захворювання на COVID-19.«Основне завдання нашої команди зараз — не розширювати коло контактних осіб і зберегти здоров’я працівників мовника. Самоізоляція для нас вимушений відповідальний крок. Незважаючи на всі запроваджені на філії заходи, ніхто не є захищеним на 100%. Усі ми зараз підтримуємо наших колег, які якісно працювали і дотримувалися всіх вимог. Бажаємо якнайскорішого одужання!» — сказала менеджерка Рівненської філії "Суспільного"Зазначають, у приміщеннях UA: РІВНЕ була проведена дезинфекція, усі колеги, що контактували з інфікованими, знаходяться на самоізоляції.«Незважаючи на надзвичайну ситуацію і зміну режиму роботи філії, аудиторія UA: РІВНЕ і надалі отримуватиме оперативну інформацію на платформах мовника. Команда працюватиме дистанційно. Найважливіше — відображатиме рухомий рядок в телеефірі. За всіма подіями регіону уважно стежить діджитал-команда філії, яка завжди тримає рівнян в курсі справ через сторінки соцмереж та сайт UA: РІВНЕ», — зазначив продюсер Рівненської філії "Суспільного"

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