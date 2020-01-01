вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На тракторі та мотоциклах знесли шлагбаум: луцькі прикордонники затримали 25 «рибалок»-контрабандистів. ФОТО

На тракторі та мотоциклах знесли шлагбаум: луцькі прикордонники затримали 25 «рибалок»-контрабандистів. ФОТО
Учора, 11 травня, на ділянці відповідальності відділу прикордонної служби «Рівне» Луцького прикордонного загону мала місце чергова спроба місцевих мешканців двох прикордонних сіл Гуща та Рівне у кількості 25 чоловік потрапити за лінію інженерних прикордонних споруд під виглядом здійснення риболовлі.

Про це інформує пресслужба Луцького прикордонного загону.

Як повідомляють, місцеві мешканці на тракторі та мотоциклах, збивши замок на шлагбаумі у місці пропуску, прослідували в напрямку державного кордону.

Сили прикордонних нарядів транспортні засоби правопорушників зупинили, а на місце події викликали наряд поліції для фіксації події та пошкодження державного майна.

Як стало відомо з оперативних джерел, зазначені особи причетні до протиправної діяльності на державному кордоні, пов’язаної з незаконним переміщенням цигарок.

На тракторі та мотоциклах знесли шлагбаум: луцькі прикордонники затримали 25 «рибалок»-контрабандистів. ФОТО
На тракторі та мотоциклах знесли шлагбаум: луцькі прикордонники затримали 25 «рибалок»-контрабандистів. ФОТО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: луцькі прикордонники, контрабандисти, рибалки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чи вірять лучани у коронавірус. ВІДЕООПИТУВАННЯ
Тюльпанове поле на Волині приймає відвідувачів. ФОТОРЕПОРТАЖ
Stay at home: луцькі медики записали новий «антикоронавірусний» хіт. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В уряді розповіли, як під час карантину допомагатимуть бізнесу в Україні
Сьогодні, 19:17
Де у Луцьку та на Волині не буде світла 13 травня. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 19:00
На тракторі та мотоциклах знесли шлагбаум: луцькі прикордонники затримали 25 «рибалок»-контрабандистів. ФОТО
Сьогодні, 18:47
Церкву на Волині, де зафіксували спалах коронавірусу, закрили
Сьогодні, 18:17
Зносить мотлох і вже всьоме підпалює будинок: у Володимирі люди бояться жити біля сусіда
Сьогодні, 17:59
Схожі новини
Попри карантинні заборони, на Стиру у Луцьку рибалять. ВІДЕО Попри карантинні заборони, на Стиру у Луцьку рибалять. ВІДЕО
22 квітень, 19:30
На Волині прикордонники зі стріляниною затримували контрабандистів. ФОТО На Волині прикордонники зі стріляниною затримували контрабандистів. ФОТО
16 квітень, 12:47
Минулоріч на Волині виловили на 15% менше риби, ніж у 2018-му Минулоріч на Волині виловили на 15% менше риби, ніж у 2018-му
07 квітень, 07:33
Відомі імена волинських СБУшників, яких затримали за фінансування тероризму у великих розмірах Відомі імена волинських СБУшників, яких затримали за фінансування тероризму у великих розмірах
04 квітень, 09:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В уряді розповіли, як під час карантину допомагатимуть бізнесу в Україні
Сьогодні, 19:17
 0
Де у Луцьку та на Волині не буде світла 13 травня. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 19:00
 0
На тракторі та мотоциклах знесли шлагбаум: луцькі прикордонники затримали 25 «рибалок»-контрабандистів. ФОТО
Сьогодні, 18:47
 0
Церкву на Волині, де зафіксували спалах коронавірусу, закрили
Сьогодні, 18:17
 0
Зносить мотлох і вже всьоме підпалює будинок: у Володимирі люди бояться жити біля сусіда
Сьогодні, 17:59
 0
Медіа
відео
1/8