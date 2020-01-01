На тракторі та мотоциклах знесли шлагбаум: луцькі прикордонники затримали 25 «рибалок»-контрабандистів. ФОТО
Сьогодні, 18:47
Учора, 11 травня, на ділянці відповідальності відділу прикордонної служби «Рівне» Луцького прикордонного загону мала місце чергова спроба місцевих мешканців двох прикордонних сіл Гуща та Рівне у кількості 25 чоловік потрапити за лінію інженерних прикордонних споруд під виглядом здійснення риболовлі.
Про це інформує пресслужба Луцького прикордонного загону.
Як повідомляють, місцеві мешканці на тракторі та мотоциклах, збивши замок на шлагбаумі у місці пропуску, прослідували в напрямку державного кордону.
Сили прикордонних нарядів транспортні засоби правопорушників зупинили, а на місце події викликали наряд поліції для фіксації події та пошкодження державного майна.
Як стало відомо з оперативних джерел, зазначені особи причетні до протиправної діяльності на державному кордоні, пов’язаної з незаконним переміщенням цигарок.
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Про це інформує пресслужба Луцького прикордонного загону.
Як повідомляють, місцеві мешканці на тракторі та мотоциклах, збивши замок на шлагбаумі у місці пропуску, прослідували в напрямку державного кордону.
Сили прикордонних нарядів транспортні засоби правопорушників зупинили, а на місце події викликали наряд поліції для фіксації події та пошкодження державного майна.
Як стало відомо з оперативних джерел, зазначені особи причетні до протиправної діяльності на державному кордоні, пов’язаної з незаконним переміщенням цигарок.
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