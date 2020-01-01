На тракторі та мотоциклах знесли шлагбаум: луцькі прикордонники затримали 25 «рибалок»-контрабандистів. ФОТО

Учора, 11 травня, на ділянці відповідальності відділу прикордонної служби «Рівне» Луцького прикордонного загону мала місце чергова спроба місцевих мешканців двох прикордонних сіл Гуща та Рівне у кількості 25 чоловік потрапити за лінію інженерних прикордонних споруд під виглядом здійснення риболовлі.Про це інформує пресслужба Луцького прикордонного загону.Як повідомляють, місцеві мешканці на тракторі та мотоциклах, збивши замок на шлагбаумі у місці пропуску, прослідували в напрямку державного кордону.Сили прикордонних нарядів транспортні засоби правопорушників зупинили, а на місце події викликали наряд поліції для фіксації події та пошкодження державного майна.Як стало відомо з оперативних джерел, зазначені особи причетні до протиправної діяльності на державному кордоні, пов’язаної з незаконним переміщенням цигарок.