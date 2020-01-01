Театр-студія «ГаРмИдЕр» закупила світлові та технічні пристрої завдяки міжнародному фонду. ФОТО

Для сучасного мистецького простору «ГаРмИдЕр ангар-stage» (ГАS) закупили світлові та технічні пристрої завдяки Міжнародному Фонду «Відродження».Нагадаємо, що під час кампанії збору коштів на платформі Спільнокошт команда ГАS назбирала 100 000 гривень на ТЕПЛО, а Міжнародний Фонд "Відродження" підтримав проєктну заявку та подвоїв суму на СВІТЛО, повідомляють організатори.Кампанія із збору коштів на Спільнокошті на «ТЕПЛО і СВІТЛО» розпочалася ще у 2019 році. За 40 днів тоді вдалося зібрати 100 000 гривень.. До зборів долучилися відомі волинські діячі, бізнесмени, громадські активісти, журналісти та владці. Під час збору коштів організатори влаштувати флеш-моб – фотографувалися біля знаменитих жовтих дверей мистецького простору та закликали підтримати коштами для встановлення опалювальних пристроїв.Окрім цього, команда ГАS подала заявку та отримала позитивну відповідь від Міжнародного Фонду «Відродження» на подвоєння суми, яку зберуть на Спільнокошті.Таким чином, мистецький простір отримав 100 000 гривень на світлове обладнання в рамках проєкту "Облаштування сучасного альтернативного інтеграційного мистецького простору "ГаРмИдЕр ангар-stage".«Сьогодні ми розпочали встановлення світла в ангарі. Звісно, дуже хочемо, щоб карантин закінчився та ми розпочали приймати гостей та показати наше нове обладнання. Ми щиро дякуємо усім, хто підтримує нас і під час кампанії «ТЕПЛО і СВІТЛО», і репостами у Facebook і відвідуванням заходів та подій! Віримо, що лише спільне творення простору зробить його ексклюзивним!», - розповіла керівниця сучасного альтернативного інтеграційного простору «ГаРмИдЕр ангар-stage»