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У Луцьку неподалік площі Возз’єднання – аварія: не розминулися дві автівки. ФОТО

У Луцьку неподалік площі Возз’єднання – аварія: не розминулися дві автівки. ФОТО
У Луцьку неподалік площі Возз’єднання зіткнулися два транспортних засоби.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці автопригоди.

Аварія трапилася близько 18.00 неподалік зупинки в напрямку вулиці Ковельської сьогодні, 12 травня.

Учасники дорожньо-транспортної пригоди – водії автомобілів Renault Kangoo та HONDA Civic.

Як зазначають свідки ДТП, зіткнення сталося внаслідок недотримання дистанції та ненадання пріоритету в русі кермувальником Renault Kango.

Автомобілі зазнали легких механічних пошкоджень: у Renault Kangoo відірвано передній бампер, а HONDA Civic має пом’ятий лівий бік.

Станом на 18.15 водії чекали на прибуття патрульної поліції.

У Луцьку неподалік площі Возз’єднання – аварія: не розминулися дві автівки. ФОТО
У Луцьку неподалік площі Возз’єднання – аварія: не розминулися дві автівки. ФОТО
У Луцьку неподалік площі Возз’єднання – аварія: не розминулися дві автівки. ФОТО
У Луцьку неподалік площі Возз’єднання – аварія: не розминулися дві автівки. ФОТО
У Луцьку неподалік площі Возз’єднання – аварія: не розминулися дві автівки. ФОТО
У Луцьку неподалік площі Возз’єднання – аварія: не розминулися дві автівки. ФОТО

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Теги: Луцьк, аварія, Возз'днання
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