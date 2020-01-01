У Луцьку неподалік площі Возз’єднання – аварія: не розминулися дві автівки. ФОТО





Про це Інформаційному агентству Волинські Новини



Аварія трапилася близько 18.00 неподалік зупинки в напрямку вулиці Ковельської сьогодні, 12 травня.



Учасники дорожньо-транспортної пригоди – водії автомобілів Renault Kangoo та HONDA Civic.



Як зазначають свідки ДТП, зіткнення сталося внаслідок недотримання дистанції та ненадання пріоритету в русі кермувальником Renault Kango.



Автомобілі зазнали легких механічних пошкоджень: у Renault Kangoo відірвано передній бампер, а HONDA Civic має пом’ятий лівий бік.



Станом на 18.15 водії чекали на прибуття патрульної поліції.





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