Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 13 травня





Про це



Вiтер пiвденно-захiдний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-3° морозу, вдень 11-16° тепла.



У Луцьку завтра також - мiнлива хмарнiсть. Без iстотних опадiв. Сильні заморозки. Вiтер пiвденно-захiдний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 13-15° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області у середу очікується мiнлива хмарнiсть. Без iстотних опадiв. Сильні заморозки.Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.Вiтер пiвденно-захiдний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-3° морозу, вдень 11-16° тепла.У Луцьку завтра також - мiнлива хмарнiсть. Без iстотних опадiв. Сильні заморозки. Вiтер пiвденно-захiдний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 13-15° тепла.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію