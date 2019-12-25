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Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 13 травня

Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 13 травня
У Волинській області у середу очікується мiнлива хмарнiсть. Без iстотних опадiв. Сильні заморозки.

Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.

Вiтер пiвденно-захiдний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-3° морозу, вдень 11-16° тепла.

У Луцьку завтра також - мiнлива хмарнiсть. Без iстотних опадiв. Сильні заморозки. Вiтер пiвденно-захiдний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 13-15° тепла.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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