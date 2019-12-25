Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 13 травня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області у середу очікується мiнлива хмарнiсть. Без iстотних опадiв. Сильні заморозки.
Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.
Вiтер пiвденно-захiдний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-3° морозу, вдень 11-16° тепла.
У Луцьку завтра також - мiнлива хмарнiсть. Без iстотних опадiв. Сильні заморозки. Вiтер пiвденно-захiдний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 13-15° тепла.
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Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.
Вiтер пiвденно-захiдний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-3° морозу, вдень 11-16° тепла.
У Луцьку завтра також - мiнлива хмарнiсть. Без iстотних опадiв. Сильні заморозки. Вiтер пiвденно-захiдний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 13-15° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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