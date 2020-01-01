13 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначають день народження волинський письменник та журналіст Віктор Вербич (на фото), колишній депутат Волинської обласної ради Микола Собуцький, журналіст Інна Пілюк.
Також день народження 13 травня у президента Луцького джаз-клубу Олега Баковського, футболіста В'ячеслава Шевчука, кіборга з Ковеля Віталія Пясецького та голови Господарського суду Волинської області Миколи Шума.
Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – усіх, хто носить імена Максим, Микита, Яків, Гнат.
Бажаємо їм здоров’я, любові й достатку.
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Також день народження 13 травня у президента Луцького джаз-клубу Олега Баковського, футболіста В'ячеслава Шевчука, кіборга з Ковеля Віталія Пясецького та голови Господарського суду Волинської області Миколи Шума.
Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – усіх, хто носить імена Максим, Микита, Яків, Гнат.
Бажаємо їм здоров’я, любові й достатку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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