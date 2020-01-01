13 травня на Волині: гортаючи календар

Віктор Вербич (на фото), колишній депутат Волинської обласної ради Микола Собуцький, журналіст Інна Пілюк.



Також день народження 13 травня у президента Луцького джаз-клубу Олега Баковського, футболіста В'ячеслава Шевчука, кіборга з Ковеля Віталія Пясецького та голови Господарського суду Волинської області Миколи Шума.



Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – усіх, хто носить імена Максим, Микита, Яків, Гнат.



Бажаємо їм здоров’я, любові й достатку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні відзначають день народження волинський письменник та журналіст(на фото), колишній депутат Волинської обласної ради, журналістТакож день народження 13 травня у президента Луцького джаз-клубу, футболіста, кіборга з Ковелята голови Господарського суду Волинської областіВітаємо їх, а також іменинників цього дня – усіх, хто носить імена Максим, Микита, Яків, Гнат.Бажаємо їм здоров’я, любові й достатку.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію