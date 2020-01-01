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13 травня на Волині: гортаючи календар

13 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначають день народження волинський письменник та журналіст Віктор Вербич (на фото), колишній депутат Волинської обласної ради Микола Собуцький, журналіст Інна Пілюк.

Також день народження 13 травня у президента Луцького джаз-клубу Олега Баковського, футболіста В'ячеслава Шевчука, кіборга з Ковеля Віталія Пясецького та голови Господарського суду Волинської області Миколи Шума.

Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – усіх, хто носить імена Максим, Микита, Яків, Гнат.

Бажаємо їм здоров’я, любові й достатку.

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження
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