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У Луцьку продезінфікували гуртожитки

У Луцьку продезінфікували гуртожитки
Працівники відділення радіаційно-хімічного захисту аварійно-рятувального загону управління ДСНС у Волинській області продезінфекували будівлі в Луцьку.

Про це йдеться на сайті рятувальників.

12 травня ДСНСники для запобігання поширенню коронавірусу провели роботи із дезінфекції гуртожитків та прилеглої території на бульварі Дружби Народів у Луцьку.

Зокрема, спеціальними засобами обробили по два крила двох 9-ти поверхових гуртожитків.

До заходів залучили 3 членів особового складу та спеціальний автомобіль.

Загалом за період з 17 березня в області силами підрозділів служби «101» дезінфіковано 1907 об’єктів.

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Теги: Луцьк, ДСНС
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