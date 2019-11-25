У Луцьку продезінфікували гуртожитки





Про це йдеться на сайті рятувальників.



12 травня ДСНСники для запобігання поширенню коронавірусу провели роботи із дезінфекції гуртожитків та прилеглої території на бульварі Дружби Народів у Луцьку.



Зокрема, спеціальними засобами обробили по два крила двох 9-ти поверхових гуртожитків.



До заходів залучили 3 членів особового складу та спеціальний автомобіль.



Загалом за період з 17 березня в області силами підрозділів служби «101» дезінфіковано 1907 об’єктів.

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