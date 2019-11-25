У Луцьку продезінфікували гуртожитки
Сьогодні, 21:18
Працівники відділення радіаційно-хімічного захисту аварійно-рятувального загону управління ДСНС у Волинській області продезінфекували будівлі в Луцьку.
Про це йдеться на сайті рятувальників.
12 травня ДСНСники для запобігання поширенню коронавірусу провели роботи із дезінфекції гуртожитків та прилеглої території на бульварі Дружби Народів у Луцьку.
Зокрема, спеціальними засобами обробили по два крила двох 9-ти поверхових гуртожитків.
До заходів залучили 3 членів особового складу та спеціальний автомобіль.
Загалом за період з 17 березня в області силами підрозділів служби «101» дезінфіковано 1907 об’єктів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сайті рятувальників.
12 травня ДСНСники для запобігання поширенню коронавірусу провели роботи із дезінфекції гуртожитків та прилеглої території на бульварі Дружби Народів у Луцьку.
Зокрема, спеціальними засобами обробили по два крила двох 9-ти поверхових гуртожитків.
До заходів залучили 3 членів особового складу та спеціальний автомобіль.
Загалом за період з 17 березня в області силами підрозділів служби «101» дезінфіковано 1907 об’єктів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
З Луцька до Харкова відправлять 49 автобусів
Сьогодні, 22:21
У Луцьку продезінфікували гуртожитки
Сьогодні, 21:18
Шахрай «розвів» волинянку на OLX
Сьогодні, 20:16