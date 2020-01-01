На Волині шукають найоригінальніші туристичні маршрути





Конкурс оголосили в рамках реалізації проєкту «4 Пори року – транскордонні туристичні маршрути» в межах Програми транскордонного співробітництва Польща – Білорусь – Україна 2014 – 2020, - йдеться на сайті



Волинський обласний фонд підтримки підприємництва оголосив конкурс для популяризації туристичного потенціалу та поширенні інформації про Волинську область, через створення нових туристичних маршрутів.



Конкурс сприятиме виявленню найбільш привабливих куточків та об'єктів природної спадщини, туристичної інфраструктури, пропагуватиме природні, історичні та культурні цінності, дозволить створити 4 туристичні маршрути природної спадщини (зима, весна, літо, осінь) у Волинській області.



У рамках конкурсу відберуть 20 переможців, які спільно з учасниками з Республіки Польща, безкоштовно візьмуть участь у триденному «Туристичному міксері» на території озера Світязь Волинської області. Основна мета заходу – участь у тренінгах і туристичному нетворкінгу, міжкультурний обмін.



Також, на конкурсній основі, відберуть 4 призерів, які за підтримки експертів зможуть удосконалити свої туристичні маршрути (зима, весна, літо, осінь), розробити розмітку, QR-коди та здійснити промоцію своєї території. Призерів конкурсу також запросять на завершальну конференцію у місто Цешанів (Республіка Польща, Підкарпатське Воєводство) і нагородять цінними та унікальними подарунками.



Для участі в конкурсі потрібно заповнити



З детальною інформацією можна ознайомитися

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На території Волинської області оголосили конкурс на найоригінальніші туристичні маршрути природної спадщини.Конкурс оголосили в рамках реалізації проєкту «4 Пори року – транскордонні туристичні маршрути» в межах Програми транскордонного співробітництва Польща – Білорусь – Україна 2014 – 2020, - йдеться на сайті Волинської агенції із залучення інвестицій Волинський обласний фонд підтримки підприємництва оголосив конкурс для популяризації туристичного потенціалу та поширенні інформації про Волинську область, через створення нових туристичних маршрутів.Конкурс сприятиме виявленню найбільш привабливих куточків та об'єктів природної спадщини, туристичної інфраструктури, пропагуватиме природні, історичні та культурні цінності, дозволить створити 4 туристичні маршрути природної спадщини (зима, весна, літо, осінь) у Волинській області.У рамках конкурсу відберуть 20 переможців, які спільно з учасниками з Республіки Польща, безкоштовно візьмуть участь у триденному «Туристичному міксері» на території озера Світязь Волинської області. Основна мета заходу – участь у тренінгах і туристичному нетворкінгу, міжкультурний обмін.Також, на конкурсній основі, відберуть 4 призерів, які за підтримки експертів зможуть удосконалити свої туристичні маршрути (зима, весна, літо, осінь), розробити розмітку, QR-коди та здійснити промоцію своєї території. Призерів конкурсу також запросять на завершальну конференцію у місто Цешанів (Республіка Польща, Підкарпатське Воєводство) і нагородять цінними та унікальними подарунками.Для участі в конкурсі потрібно заповнити анкету учасника Проєкту «4 Пори року – транскордонні туристичні маршрути».З детальною інформацією можна ознайомитися ТУТ.

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