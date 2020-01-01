За тиждень на Волині браконьєри 78 разів порушували правила рибальства. ФОТО

Інспектори волинського рибпатруля за тиждень виявили 78 порушень природоохоронного законодавства.Про це йдеться на сайті Державного агенства рибного господарства.У період з 4 по 11 травня 2020 року державні інспектори Волинського рибоохоронного патруля зафіксували 78 порушень законодавства у сфері охорони водних біоресурсів.Так, на порушників склали 61 протокол за ч. 3 ст. 85 КУпАП (порушення Правил рибальства) та 12 за ч. 4 ст. 85 КУпАП (грубі порушення). Інспектори оформили п’ять актів виявлення та вилучення безхазяйного майна, згідно з якими вилучено 38 од. заборонених знарядь лову.«У порушників вилучено три кг водних біоресурсів та 10 од. заборонених знарядь лову (сітні). Накладено штрафів на суму 3 400 грн. Збитки, завдані рибним запасам, склали 4 292 грн», - повідомив керівник Волинського рибоохоронного патруляДля прикладу, 8 травня на озері Сомин, поблизу села Скулин Ковельського району Волинської області виявили безгосподарське майно. Під час обстеження озера вилучили 10 «ятерів» (заборонені знаряддя, виготовлені із сіткоснастевих матеріалів). Інспектори склали акти виявлення безхазяйного майна.10 травня державні інспектори рибоохорони викрили грубе порушення правил рибальства. Інцидент стався на озері Сірче, поблизу села Добре Камінь-Каширського району Волинської області (ландшафтний заказник «Сірче») під час спільного рейду з працівниками Камінь-Каширського відділу поліції.Близько 9 ранку виявили порушника, який здійснював вилов риби забороненими знаряддями – двома лісковими сітками. У сітках знаходилась така риба: окунь – 20 екз., лин – 4 екз., щука – 1 екз. та карась сріблястий – 1 екз. Збитки, завдані рибним запасам, склали 4 292 грн.На особу склали адміністративний протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справи готуються до передачі в суд для притягнення порушника до відповідальності та відшкодування завданої шкоди. Заборонене знаряддя вилучили.Волинський рибоохоронний патруль вкотре закликає громадян бути відповідальними та дотримуватись природоохоронного законодавства. Про порушення правил рибальства та порядку придбання чи збуту риби прохання терміново повідомляти за номером телефонної «гарячої лінії» відомства: (067) 360 78 40.Довідкова інформаціяНагадуємо, з першого квітня розпочнеться нерестова заборона на вилов водних біоресурсів. Відповідно до Правил любительського та спортивного рибальства, під час нересту дозволяється виключно любительське рибальство однією поплавковою або донною вудкою із одним гачком і спінінгом. Рибалити можна з берега в межах населеного пункту у дозволених місцях, за межами нерестовищ. Під час нересту також забороняється проведення вибухових та інших видів робіт, добування будівельних матеріалів (видобування піщано-гравійної суміші, розчистку русел річок, днопоглиблення, берегоукріплення тощо).