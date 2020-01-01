Речник Путіна захворів на коронавірус
12 травень, 23:34
У прессекретаря президента Росії Володимира Путіна Дмитра Пєскова виявили коронавірус.
Про це пише ресурс "Українські новини".
Після того, як коронавірус виявили у прем'єр-міністра Росії Михайла Мішустіна, стало відомо, що прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков хворий на коронавірус і на даний момент знаходиться в лікарні. Про це передає Інтерфакс.ру.
"Так, захворів. Лікуюся", — сказав він журналістам.
Згідно інформації журналістів кремлівського пулу, останній раз Пєсков з'являвся на публіці 30 квітня на нараді у Володимира Путіна. Сам прес-секретар бесіді з ТАСС заявив, що очно контактував з главою держави більше місяця тому.
У свою чергу дружина Пєскова фігуристка Тетяна Навка підтвердила в розмові з виданням Daily Storm, що вона і її чоловік знаходяться в лікарні у зв'язку з коронавірусом.
"Ми в лікарні, щоб не піддавати (ризику) всю іншу сім'ю. Ми вирішили лягти в лікарню. Вся сім'я сиділа в суворій ізоляції. Мій чоловік працював. У зв'язку з цим є лише одна теза, що, швидше за все, це від нього, так як він перший захворів. Він приніс з роботи", - заявила Навка.
Дружина прес-секретаря президента підкреслила, що і в неї, і у нього все в порядку.
Як повідомляли Українські Новини, Росія вийшла на друге місце в світі за кількістю випадків Covid-19.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише ресурс "Українські новини".
Після того, як коронавірус виявили у прем'єр-міністра Росії Михайла Мішустіна, стало відомо, що прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков хворий на коронавірус і на даний момент знаходиться в лікарні. Про це передає Інтерфакс.ру.
"Так, захворів. Лікуюся", — сказав він журналістам.
Згідно інформації журналістів кремлівського пулу, останній раз Пєсков з'являвся на публіці 30 квітня на нараді у Володимира Путіна. Сам прес-секретар бесіді з ТАСС заявив, що очно контактував з главою держави більше місяця тому.
У свою чергу дружина Пєскова фігуристка Тетяна Навка підтвердила в розмові з виданням Daily Storm, що вона і її чоловік знаходяться в лікарні у зв'язку з коронавірусом.
"Ми в лікарні, щоб не піддавати (ризику) всю іншу сім'ю. Ми вирішили лягти в лікарню. Вся сім'я сиділа в суворій ізоляції. Мій чоловік працював. У зв'язку з цим є лише одна теза, що, швидше за все, це від нього, так як він перший захворів. Він приніс з роботи", - заявила Навка.
Дружина прес-секретаря президента підкреслила, що і в неї, і у нього все в порядку.
Як повідомляли Українські Новини, Росія вийшла на друге місце в світі за кількістю випадків Covid-19.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
13 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Речник Путіна захворів на коронавірус
12 травень, 23:34
Театр-студія «ГаРмИдЕр» закупила світлові та технічні пристрої завдяки міжнародному фонду. ФОТО
12 травень, 22:59
З Луцька до Харкова відправлять 49 автобусів
12 травень, 22:21
На Волині розшукують чоловіка, якого підозрюють у шахрайстві. ФОТО
12 травень, 21:56