На Львівщині змія вкусила дитину
Сьогодні, 04:15
У Львівській області змія вкусила 9-річного хлопчика.
Про це повідомляє ГалІнфо, посилаючись на департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
11 травня на Львівщині зафіксували два випадки укусів змій.
11 травня о 16:47 год. у селі Явора Турківського району, на власному подвір’ї, місцевого мешканця 2011 року народження (дитина) змія вкусила у праву кисть. Потерпілого у стані середнього ступеня важкості госпіталізували у Турківську ЦРЛ.
Цього ж дня о 16:47 год. в лісі поблизу села Славське Сколівського району, змія укусила у ліву кисть місцевого мешканця 1980 року народження, якого у стані середнього ступеня важкості госпіталізовано у Сколівську ЦРЛ.
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Про це повідомляє ГалІнфо, посилаючись на департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
11 травня на Львівщині зафіксували два випадки укусів змій.
11 травня о 16:47 год. у селі Явора Турківського району, на власному подвір’ї, місцевого мешканця 2011 року народження (дитина) змія вкусила у праву кисть. Потерпілого у стані середнього ступеня важкості госпіталізували у Турківську ЦРЛ.
Цього ж дня о 16:47 год. в лісі поблизу села Славське Сколівського району, змія укусила у ліву кисть місцевого мешканця 1980 року народження, якого у стані середнього ступеня важкості госпіталізовано у Сколівську ЦРЛ.
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