На Львівщині змія вкусила дитину





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11 травня на Львівщині зафіксували два випадки укусів змій.



11 травня о 16:47 год. у селі Явора Турківського району, на власному подвір’ї, місцевого мешканця 2011 року народження (дитина) змія вкусила у праву кисть. Потерпілого у стані середнього ступеня важкості госпіталізували у Турківську ЦРЛ.



Цього ж дня о 16:47 год. в лісі поблизу села Славське Сколівського району, змія укусила у ліву кисть місцевого мешканця 1980 року народження, якого у стані середнього ступеня важкості госпіталізовано у Сколівську ЦРЛ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Львівській області змія вкусила 9-річного хлопчика.Про це повідомляє ГалІнфо , посилаючись на департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.11 травня на Львівщині зафіксували два випадки укусів змій.11 травня о 16:47 год. у селі Явора Турківського району, на власному подвір’ї, місцевого мешканця 2011 року народження (дитина) змія вкусила у праву кисть. Потерпілого у стані середнього ступеня важкості госпіталізували у Турківську ЦРЛ.Цього ж дня о 16:47 год. в лісі поблизу села Славське Сколівського району, змія укусила у ліву кисть місцевого мешканця 1980 року народження, якого у стані середнього ступеня важкості госпіталізовано у Сколівську ЦРЛ.

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