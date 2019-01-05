У волинський виш за спрощеною процедурою вступатимуть абітурієнти з Криму та Донбасу

Волинський університет увійшов до переліку уповноважених закладів вищої освіти, до яких за спрощеною процедурою можуть вступати жителі тимчасово окупованих територій Донбасу та АРК Крим.У 2020 році цей список розширився до 91 університету. Із них 77 ЗВО підпорядковані МОН, а 14 – МОЗ, МВС та Мінкульту, - йдеться на сайті Міносвіти.“Важливо, що у 2020 році жителі Криму та Донбасу зможуть вступати в будь-який з цих 91 закладів, де працюватимуть освітні центри “Донбас-Україна” та “Крим-Україна”, без складання ЗНО”, – відзначила начальник головного управління вищої освіти Міністерства освіти і наукиУ 2020 році освітні центри “Донбас-Україна” та “Крим-Україна” працюватимуть на базі Луцького національного технічного університету.Спрощені умови вступу для мешканців тимчасово окупованих територій АРК Крим (м. Севастополь), Донецької та Луганської областей, передбачені законодавством, у 2020 році не зазнали змін.Вступники з АР Крим та Севастополя беруть участь у конкурсі в межах квоти №2, доступної у кожному з цих закладів вищої освіти. А вступники з території проведення ООС вступають у ці заклади, беручи участь у загальному конкурсі, отримавши бали за вступні іспити.У робочі дні з 9:00 до 18:00 працює безкоштовна гаряча лінія для вступників із тимчасово окупованих територій (0-800-504-425).