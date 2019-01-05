У волинський виш за спрощеною процедурою вступатимуть абітурієнти з Криму та Донбасу
Сьогодні, 08:15
Волинський університет увійшов до переліку уповноважених закладів вищої освіти, до яких за спрощеною процедурою можуть вступати жителі тимчасово окупованих територій Донбасу та АРК Крим.
У 2020 році цей список розширився до 91 університету. Із них 77 ЗВО підпорядковані МОН, а 14 – МОЗ, МВС та Мінкульту, - йдеться на сайті Міносвіти.
“Важливо, що у 2020 році жителі Криму та Донбасу зможуть вступати в будь-який з цих 91 закладів, де працюватимуть освітні центри “Донбас-Україна” та “Крим-Україна”, без складання ЗНО”, – відзначила начальник головного управління вищої освіти Міністерства освіти і науки Світлана Кретович.
У 2020 році освітні центри “Донбас-Україна” та “Крим-Україна” працюватимуть на базі Луцького національного технічного університету.
Спрощені умови вступу для мешканців тимчасово окупованих територій АРК Крим (м. Севастополь), Донецької та Луганської областей, передбачені законодавством, у 2020 році не зазнали змін.
Вступники з АР Крим та Севастополя беруть участь у конкурсі в межах квоти №2, доступної у кожному з цих закладів вищої освіти. А вступники з території проведення ООС вступають у ці заклади, беручи участь у загальному конкурсі, отримавши бали за вступні іспити.
У робочі дні з 9:00 до 18:00 працює безкоштовна гаряча лінія для вступників із тимчасово окупованих територій (0-800-504-425).
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У 2020 році цей список розширився до 91 університету. Із них 77 ЗВО підпорядковані МОН, а 14 – МОЗ, МВС та Мінкульту, - йдеться на сайті Міносвіти.
“Важливо, що у 2020 році жителі Криму та Донбасу зможуть вступати в будь-який з цих 91 закладів, де працюватимуть освітні центри “Донбас-Україна” та “Крим-Україна”, без складання ЗНО”, – відзначила начальник головного управління вищої освіти Міністерства освіти і науки Світлана Кретович.
У 2020 році освітні центри “Донбас-Україна” та “Крим-Україна” працюватимуть на базі Луцького національного технічного університету.
Спрощені умови вступу для мешканців тимчасово окупованих територій АРК Крим (м. Севастополь), Донецької та Луганської областей, передбачені законодавством, у 2020 році не зазнали змін.
Вступники з АР Крим та Севастополя беруть участь у конкурсі в межах квоти №2, доступної у кожному з цих закладів вищої освіти. А вступники з території проведення ООС вступають у ці заклади, беручи участь у загальному конкурсі, отримавши бали за вступні іспити.
У робочі дні з 9:00 до 18:00 працює безкоштовна гаряча лінія для вступників із тимчасово окупованих територій (0-800-504-425).
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Коментарі 1
Бо ніхто не бажає у ньому вчитися. Ще за це гроші божевільні платити. Щоб купити диплом і не ходити на заняття, розуму багато в голові не треба мати. А от дати можливість дітям вчитись і отримувати від держави стипендію це вони тільки обраним пропонують та дітям начальників і директорів.
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