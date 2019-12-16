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Клавіатурний шпигун та безпілотники: у волинському виші стартував фестиваль науки. ВІДЕО

Клавіатурний шпигун та безпілотники: у волинському виші стартував фестиваль науки. ВІДЕО
У Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки розпочався ярмарок Фестиваль науки "ЯрФест - 2020".

Про це йдеться на сайті університету.

Вже традиційно відзначення в Україні Всеукраїнського фестивалю науки відбувається третього тижня травня, але з огляду на запровадження в країні карантину, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки цьогоріч проводитиме Фестиваль з 11 до 15 травня в онлайн форматі.

Під час Фестивалю науки предстваники структурних підрозділів вишу діляться своїми науковими досягненнями.

До прикладу, у фізико-технологічному інституті працювали над проектуванням безпілотних літальних апаратів, 3-D моделюванням та друком, робототехнікою, конструюванням, тощо.



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Студент факультету інформаційних технологій і математики Валерій Дроган розробив клавiатурного шпигуна KeyReft.



На факультеті фізичної культури, спорту та здоров'я презентували своє напрацювання - комп’ютерну програму для тестування певних видів швидкісних здібностей.


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Теги: СНУ, Луцьк, Волинь, наука
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