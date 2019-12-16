Клавіатурний шпигун та безпілотники: у волинському виші стартував фестиваль науки. ВІДЕО
Сьогодні, 06:22
У Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки розпочався ярмарок Фестиваль науки "ЯрФест - 2020".
Про це йдеться на сайті університету.
Вже традиційно відзначення в Україні Всеукраїнського фестивалю науки відбувається третього тижня травня, але з огляду на запровадження в країні карантину, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки цьогоріч проводитиме Фестиваль з 11 до 15 травня в онлайн форматі.
Під час Фестивалю науки предстваники структурних підрозділів вишу діляться своїми науковими досягненнями.
До прикладу, у фізико-технологічному інституті працювали над проектуванням безпілотних літальних апаратів, 3-D моделюванням та друком, робототехнікою, конструюванням, тощо.
Факультет психології та соціології презентував арт-терапію для дітей.
Студент факультету інформаційних технологій і математики Валерій Дроган розробив клавiатурного шпигуна KeyReft.
На факультеті фізичної культури, спорту та здоров'я презентували своє напрацювання - комп’ютерну програму для тестування певних видів швидкісних здібностей.
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Про це йдеться на сайті університету.
Вже традиційно відзначення в Україні Всеукраїнського фестивалю науки відбувається третього тижня травня, але з огляду на запровадження в країні карантину, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки цьогоріч проводитиме Фестиваль з 11 до 15 травня в онлайн форматі.
Під час Фестивалю науки предстваники структурних підрозділів вишу діляться своїми науковими досягненнями.
До прикладу, у фізико-технологічному інституті працювали над проектуванням безпілотних літальних апаратів, 3-D моделюванням та друком, робототехнікою, конструюванням, тощо.
Факультет психології та соціології презентував арт-терапію для дітей.
Студент факультету інформаційних технологій і математики Валерій Дроган розробив клавiатурного шпигуна KeyReft.
На факультеті фізичної культури, спорту та здоров'я презентували своє напрацювання - комп’ютерну програму для тестування певних видів швидкісних здібностей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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