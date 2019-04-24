Помер легендарний гравець мадридського «Реалу»

Хав'єр Агілар.



Він більш відомий як Іко Агілар, - пише



За інформацією пресслужби "вершкових", причини смерті не розголошуються.



Агілар виступав за мадридський "Реал" з 1971 по 1979 роки. За вісім сезонів він провів 190 матчів, в яких забив 50 голів. Агілар п'ять разів вигравав з "Реалом" чемпіонат Іспанії, а також два рази Кубок Іспанії. Також він грав за "Расінг", "Спортінг" і "Райо Вальєкано". realmadrid.com Раніше УНІАН також повідомляв про те, що через коронавірусу пішов з життя колишній керівник "Реала".

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