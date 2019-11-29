Гурт Go_A, з лучанином у складі, «виступив» на «Євробаченні». ВІДЕО





Трансляція концерту відбулася 12 травня о 22:00 (за київським часом), - пише



Дату проведення концерту Євробачення-2020 обрали не випадкову. Саме 12 травня мав стартувати перший півфінал пісенного конкурсу. У Нідерландах встигли розробити концепцію події, розпочати облаштування сцени та узгодити всі питання щодо порядку виступів вокалістів. Однак через пандемію шоу пройде в онлайн-режимі.



Переглянути альтернативний концерт меломани змогли на ютуб-каналі Євробачення-2020. Трансляція розпочалась о 22 годині за київським часом.



Представники шоу транслювали кліпи конкурсних пісень учасників, які мали виступити у Роттердамі 12 травня. Вже у другій половині концерту глядачі побачили запис виступу представників України – гурту Go_A. Їхня україномовна пісня Solovey зазвучала, як на Нацвідборі.



Як відомо, учасником гурту є волинянин Ігор Дуденчук. Сопілкар гурту – вихованець Волинського училища культури і мистецтв. У 2017 – 2018 навчальних роках Ігор працював викладачем сопілки у Гіркополонківській дитячій музичній школі. Активний учасник ансамблю народної музики викладачів.



Окрім України, свої пісні представили Росія, Білорусь, Литва, Румунія, Хорватія, Північна Македонія, Швеція, Словенія, Австралія, Ірландія, Норвегія, Кіпр, Азербайджан, Мальта, Ізраїль і Бельгія.





"Виступ" українського гурту можна побачити у відео з 1:09:55.





14 травня на глядачів чекатиме таке ж шоу за участю учасників Євробачення-2020 які мали виступити у другому півфіналі. А вже 16 травня пройде грандіозний концерт із назвою "Європа запалює світло".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Замість класичного пісенного конкурсу Євробачення-2020,для меломанів вирішили показати онлайн-концерт.Трансляція концерту відбулася 12 травня о 22:00 (за київським часом), - пише Канал24. Дату проведення концерту Євробачення-2020 обрали не випадкову. Саме 12 травня мав стартувати перший півфінал пісенного конкурсу. У Нідерландах встигли розробити концепцію події, розпочати облаштування сцени та узгодити всі питання щодо порядку виступів вокалістів. Однак через пандемію шоу пройде в онлайн-режимі.Переглянути альтернативний концерт меломани змогли на ютуб-каналі Євробачення-2020. Трансляція розпочалась о 22 годині за київським часом.Представники шоу транслювали кліпи конкурсних пісень учасників, які мали виступити у Роттердамі 12 травня. Вже у другій половині концерту глядачі побачили запис виступу представників України – гурту Go_A. Їхня україномовна пісня Solovey зазвучала, як на Нацвідборі.Як відомо, учасником гурту є волинянин. Сопілкар гурту – вихованець Волинського училища культури і мистецтв. У 2017 – 2018 навчальних роках Ігор працював викладачем сопілки у Гіркополонківській дитячій музичній школі. Активний учасник ансамблю народної музики викладачів.Окрім України, свої пісні представили Росія, Білорусь, Литва, Румунія, Хорватія, Північна Македонія, Швеція, Словенія, Австралія, Ірландія, Норвегія, Кіпр, Азербайджан, Мальта, Ізраїль і Бельгія."Виступ" українського гурту можна побачити у відео з 1:09:55.14 травня на глядачів чекатиме таке ж шоу за участю учасників Євробачення-2020 які мали виступити у другому півфіналі. А вже 16 травня пройде грандіозний концерт із назвою "Європа запалює світло".

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