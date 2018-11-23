Волинянин вкрав телефон у сестри, аби за виручені кошти купити алкоголь
Сьогодні, 09:54
У селищі Іваничі в жінки вкрали мобільний телефон.
Зазначається, що 11 травня до поліції звернулась жінка, яка повідомила про зникнення її мобільного телефона, - пише Іваничівське відділення поліції.
Поліцейські по гарячих слідах встановили особу крадія. Ним виявився 41-річний брат потерпілої.
Як згодом з'ясувалось, телефон чоловік викрав для подальшої його продажі та на вирученні кошти чоловік хотів купити алкоголь.
Викрадений телефон вилучили та повернули власниці.
За фактом крадіжки слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України . Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від вісімдесяти до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк до трьох років.
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Зазначається, що 11 травня до поліції звернулась жінка, яка повідомила про зникнення її мобільного телефона, - пише Іваничівське відділення поліції.
Поліцейські по гарячих слідах встановили особу крадія. Ним виявився 41-річний брат потерпілої.
Як згодом з'ясувалось, телефон чоловік викрав для подальшої його продажі та на вирученні кошти чоловік хотів купити алкоголь.
Викрадений телефон вилучили та повернули власниці.
За фактом крадіжки слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України . Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від вісімдесяти до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк до трьох років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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