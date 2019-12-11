У Луцьку просять відремонтувати зруйновану дорогу на Мамсурова
Сьогодні, 10:39
У Луцьку просять відремонтувати дорожнє покриття на вулиці Мамсурова.
Про це йдеться у петиції до місцевої влади Олександра Дубенчука.
Найгірше дорожнє покриття в околицях Луцька, де поруч стоїть маса величезних підприємств, яких не можуть притягнути до відповідальності за ту ділянку. Адже саме їх тяжковаговий транспорт руйнує дорогу", - йдеться у тексті петиції.
Станом на 10:00 13 травня петицію підписали 2 особи з 300 необхідних. До кінця збору підписів залишилось 14 днів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у петиції до місцевої влади Олександра Дубенчука.
Найгірше дорожнє покриття в околицях Луцька, де поруч стоїть маса величезних підприємств, яких не можуть притягнути до відповідальності за ту ділянку. Адже саме їх тяжковаговий транспорт руйнує дорогу", - йдеться у тексті петиції.
Станом на 10:00 13 травня петицію підписали 2 особи з 300 необхідних. До кінця збору підписів залишилось 14 днів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 2
Грошей немає яка дорога?!!! Роки на два про це забудьте!
Проте Рівненську ,що була в непоганому стані,зробили і добряче пропіарились!А це для наших владців-найголовніше!
Останні новини
Стали відомі дати наступних етапів послаблення карантину
Сьогодні, 10:48
У Луцьку просять відремонтувати зруйновану дорогу на Мамсурова
Сьогодні, 10:39
На Волині одужало двомісячне немовля, яке хворіло на коронавірус
Сьогодні, 10:30
14 нових випадків та одна смерть: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 13 травня
Сьогодні, 10:26