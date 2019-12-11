У Луцьку просять відремонтувати зруйновану дорогу на Мамсурова





Про це йдеться у



Найгірше дорожнє покриття в околицях Луцька, де поруч стоїть маса величезних підприємств, яких не можуть притягнути до відповідальності за ту ділянку. Адже саме їх тяжковаговий транспорт руйнує дорогу", - йдеться у тексті петиції.



Станом на 10:00 13 травня петицію підписали 2 особи з 300 необхідних. До кінця збору підписів залишилось 14 днів.



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