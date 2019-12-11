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У Луцьку просять відремонтувати зруйновану дорогу на Мамсурова

У Луцьку просять відремонтувати зруйновану дорогу на Мамсурова
У Луцьку просять відремонтувати дорожнє покриття на вулиці Мамсурова.

Про це йдеться у петиції до місцевої влади Олександра Дубенчука.

Найгірше дорожнє покриття в околицях Луцька, де поруч стоїть маса величезних підприємств, яких не можуть притягнути до відповідальності за ту ділянку. Адже саме їх тяжковаговий транспорт руйнує дорогу", - йдеться у тексті петиції.

Станом на 10:00 13 травня петицію підписали 2 особи з 300 необхідних. До кінця збору підписів залишилось 14 днів.

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Теги: ремонт, дорога, Луцьк, петиція
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Коментарі 2
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Грошей немає яка дорога?!!! Роки на два про це забудьте!
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Проте Рівненську ,що була в непоганому стані,зробили і добряче пропіарились!А це для наших владців-найголовніше!
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