У Луцьку «накрили» гараж, де зберігали підроблений алкоголь та цигарки

У Луцьку викрили місце незаконного накопичення та реалізації фальсифікованих підакцизних товарів.Про це інформують в ГУ ДФС у Волинській області.Правоохоронці встановили, що місцевий житель у гаражному приміщенні одного з кооперативів обласного центру Волині незаконно зберігав майже 150 літрів фальсифікованої горілки, 3500 пачок тютюнових виробів та 40 пачок тютюну для кальянів іноземного виробництва без марок акцизного податку встановленого зразка. Підакцизний товар орієнтовною вартістю 180 тисяч гривень вилучили.Відповідальність за таку протиправну діяльність передбачена ст. 177-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення (виготовлення, придбання, зберігання або реалізація фальсифікованих алкогольних напоїв або тютюнових виробів). З метою притягнення особи до відповідальності матеріали адміністративної справи скерували до суду.