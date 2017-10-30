У Луцьку «накрили» гараж, де зберігали підроблений алкоголь та цигарки
Сьогодні, 10:43
У Луцьку викрили місце незаконного накопичення та реалізації фальсифікованих підакцизних товарів.
Про це інформують в ГУ ДФС у Волинській області.
Правоохоронці встановили, що місцевий житель у гаражному приміщенні одного з кооперативів обласного центру Волині незаконно зберігав майже 150 літрів фальсифікованої горілки, 3500 пачок тютюнових виробів та 40 пачок тютюну для кальянів іноземного виробництва без марок акцизного податку встановленого зразка. Підакцизний товар орієнтовною вартістю 180 тисяч гривень вилучили.
Відповідальність за таку протиправну діяльність передбачена ст. 177-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення (виготовлення, придбання, зберігання або реалізація фальсифікованих алкогольних напоїв або тютюнових виробів). З метою притягнення особи до відповідальності матеріали адміністративної справи скерували до суду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформують в ГУ ДФС у Волинській області.
Правоохоронці встановили, що місцевий житель у гаражному приміщенні одного з кооперативів обласного центру Волині незаконно зберігав майже 150 літрів фальсифікованої горілки, 3500 пачок тютюнових виробів та 40 пачок тютюну для кальянів іноземного виробництва без марок акцизного податку встановленого зразка. Підакцизний товар орієнтовною вартістю 180 тисяч гривень вилучили.
Відповідальність за таку протиправну діяльність передбачена ст. 177-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення (виготовлення, придбання, зберігання або реалізація фальсифікованих алкогольних напоїв або тютюнових виробів). З метою притягнення особи до відповідальності матеріали адміністративної справи скерували до суду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Нововолинську вкотре горіла будівля колишнього банку. ВІДЕО
Сьогодні, 11:07
Стали відомі дати наступних етапів послаблення карантину
Сьогодні, 10:48
У Луцьку «накрили» гараж, де зберігали підроблений алкоголь та цигарки
Сьогодні, 10:43
У Луцьку просять відремонтувати зруйновану дорогу на Мамсурова
Сьогодні, 10:39
На Волині одужало двомісячне немовля, яке хворіло на коронавірус
Сьогодні, 10:30