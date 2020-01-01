Стали відомі дати наступних етапів послаблення карантину





Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, - передає



Голова МОЗ зазначив, що у міністерства є чіткий алгоритм щодо зняття обмежень, тобто є показники, які будуть впливати на пом’якшення карантину.



"Також в нас згідно цих показників є прогнозовані дати, коли ми вважаємо, що можемо досягнути цих показників. У нас є контрольні дати, які ми розробили для себе: це там 22 травня, відповідно потім 1 червня, 11-те і так далі", - заявив Степанов.



За його словами, на найближчому засіданні Кабінету міністрів буде затверджена постанова щодо алгоритму МОЗ щодо зняття карантинних обмежень. Також відкриття дитячих садочків планують презентувати вже цього тижня.



"Я думаю, що вже на цьому тижні сьогодні-завтра ми презентуємо все це. Ми вважаємо, що ми будемо звертатися до уряду, щоб було затверджено це відповідною постановою", - заявив Степанов.



Відзначимо, що влада неодноразово заявляла, що пом'якшення карантину можливо тільки за умови зниження кількості заражених коронавірусною інфекцією.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. МОЗ має контрольні дати щодо пом'якшення карантину: це 22 травня, відповідно потім 1 червня, 11 і так далі.Про це заявив міністр охорони здоров’я, - передає РБК-Україна Голова МОЗ зазначив, що у міністерства є чіткий алгоритм щодо зняття обмежень, тобто є показники, які будуть впливати на пом’якшення карантину."Також в нас згідно цих показників є прогнозовані дати, коли ми вважаємо, що можемо досягнути цих показників. У нас є контрольні дати, які ми розробили для себе: це там 22 травня, відповідно потім 1 червня, 11-те і так далі", - заявив Степанов.За його словами, на найближчому засіданні Кабінету міністрів буде затверджена постанова щодо алгоритму МОЗ щодо зняття карантинних обмежень. Також відкриття дитячих садочків планують презентувати вже цього тижня."Я думаю, що вже на цьому тижні сьогодні-завтра ми презентуємо все це. Ми вважаємо, що ми будемо звертатися до уряду, щоб було затверджено це відповідною постановою", - заявив Степанов.Відзначимо, що влада неодноразово заявляла, що пом'якшення карантину можливо тільки за умови зниження кількості заражених коронавірусною інфекцією.

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