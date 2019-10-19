У Нововолинську вкотре горіла будівля колишнього банку. ВІДЕО





Так, о 07:05 до рятувальників надійшло повідомлення від перехожих про те, що є дим на першому поверсі будівлі на вулиці Митрополита Шептицького, 4 , – повідомили



Пожежу локалізували о 07:17, а ліквідували о 07:26. Ймовірна причина загорання – підпал невідомою особою.



Нагадаємо,





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 13-го травня знову загорілося приміщення колишнього банку, що розташоване неподалік Нововолинської міської ради.Так, о 07:05 до рятувальників надійшло повідомлення від перехожих про те, що є дим на першому поверсі будівлі на вулиці Митрополита Шептицького, 4 , – повідомили БУГу рятувальники.Пожежу локалізували о 07:17, а ліквідували о 07:26. Ймовірна причина загорання – підпал невідомою особою.Нагадаємо, покинуте приміщення вже займалось і раніше . Зокрема, горіло сім разів протягом 2019-2020 року.

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