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У Нововолинську вкотре горіла будівля колишнього банку. ВІДЕО

У Нововолинську вкотре горіла будівля колишнього банку. ВІДЕО
13-го травня знову загорілося приміщення колишнього банку, що розташоване неподалік Нововолинської міської ради.

Так, о 07:05 до рятувальників надійшло повідомлення від перехожих про те, що є дим на першому поверсі будівлі на вулиці Митрополита Шептицького, 4 , – повідомили БУГу рятувальники.

Пожежу локалізували о 07:17, а ліквідували о 07:26. Ймовірна причина загорання – підпал невідомою особою.

Нагадаємо, покинуте приміщення вже займалось і раніше. Зокрема, горіло сім разів протягом 2019-2020 року.


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Теги: Нововолинськ, будівля, банк, пожежа
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