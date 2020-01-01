На Волині хлопець за кермом ВАЗу врізався в бетонну огорожу





Дорожньо-транспортна пригода сталася вночі 12 травня, - пише ГУНП у Волинській області.



За кермом легковика перебував 18-річний місцевий житель. Водій, ймовірно, не впорався з керуванням та врізався в бетонну огорожу. Внаслідок ДТП водій отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення реанімації Ковельського територіально медичного об’єднання.



За цим фактом ДТП слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 та ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України.



Досудове розслідування триває.











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