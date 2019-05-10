Посперечалися під час застілля: волинянин декілька разів ножем штрикнув товариша
Сьогодні, 11:22
У Ковельському районі за підозрою у вчиненні замаху на умисне вбивство поліція затримала 35-річного волинянина.
Про це інформує ГУНП в обалсті.
Інцидент трапився учора, 12 травня, в одному із сіл Ковельського району. Під час застілля між 40-річним господарем будинку та 35-річним гостем, жителем обласного центру, виникла суперечка, у результаті якої гість декілька разів вдарив власника господи ножем.
Потерпілого з тілесними ушкодженнями госпіталізували у відділення реанімації Ковельського МТМО.
Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. До слова, чоловік у минулому притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Після оголошення затриманому підозри у вчинені кримінального правопорушення вирішуватимуть питання про обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Санкція статті передбачає від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.
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Про це інформує ГУНП в обалсті.
Інцидент трапився учора, 12 травня, в одному із сіл Ковельського району. Під час застілля між 40-річним господарем будинку та 35-річним гостем, жителем обласного центру, виникла суперечка, у результаті якої гість декілька разів вдарив власника господи ножем.
Потерпілого з тілесними ушкодженнями госпіталізували у відділення реанімації Ковельського МТМО.
Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. До слова, чоловік у минулому притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Після оголошення затриманому підозри у вчинені кримінального правопорушення вирішуватимуть питання про обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Санкція статті передбачає від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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