Посперечалися під час застілля: волинянин декілька разів ножем штрикнув товариша

У Ковельському районі за підозрою у вчиненні замаху на умисне вбивство поліція затримала 35-річного волинянина.Про це інформує ГУНП в обалсті.Інцидент трапився учора, 12 травня, в одному із сіл Ковельського району. Під час застілля між 40-річним господарем будинку та 35-річним гостем, жителем обласного центру, виникла суперечка, у результаті якої гість декілька разів вдарив власника господи ножем.Потерпілого з тілесними ушкодженнями госпіталізували у відділення реанімації Ковельського МТМО.Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. До слова, чоловік у минулому притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок.Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Після оголошення затриманому підозри у вчинені кримінального правопорушення вирішуватимуть питання про обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.Санкція статті передбачає від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.