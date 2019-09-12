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Поліція затримали двох волинян з наркотиками

Поліція затримали двох волинян з наркотиками
У жителів Любешівського та Ковельського районів поліція вилучила наркотики.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Волинській області.

Учора, 12 травня, близько 18-ї години у селі Любязь Любешівського району в ході реалізації оперативної інформації затримали 30-річного місцевого мешканця, у якого під час превентивного заходу – поверхневої перевірки – поліцейські виявили та вилучили прозорий пакет з синтетичною кристалічною речовиною білого кольору, схожою на психотропну, вагою понад 20 г.

Також учора, близько 17-ї години у селищі Голоби під час поверхневої перевірки в куртці 34-річного чоловіка виявили поліетиленовий пакетик з аналогічною речовиною.

Вилучене направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

За незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту правопорушників можуть покарати обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк.

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Теги: поліція, Волинь, наркотики
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