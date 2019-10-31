У Луцьку перевірили якість бутильованої води: які марки виявилися найкращими. ВІДЕО





В цьому ще у лютому цього року вирішив розібратися Громадянський Рух «СВІДОМІ», співзасновником якого є бізнесмен та депутат Луцької міської ради Андрій Покровський, та замовив експертизу бутильованої води, яку лучанам щодня доставляють додому та на роботу, - пише Конкурент.



«Ми зробили це дослідження, щоб кожен лучанин знав, яку воду потрібно купувати, а яку не потрібно купувати. Тому що вода – це наше здоров’я. Ми з неї готуємо їжу, ми з неї робимо чай, ми її просто споживаємо як воду. І вона має бути якісною», – зауважив співзасновник Руху Тарас Шкітер.



Для дослідження «СВІДОМІ» відібрали 16 найпопулярніших торгових марок. Ціна за майже 20-літровий бутель із доставкою варіюється від 35 до 200 гривень. Для об’єктивності експерименту бутлі запакували у непрозорі мішки, які запломбували. Після цього завезли до лабораторії КП «Луцькводоканал». Все зробили один і той же день, тож вода була свіжа.



Після перевірки по кожному зразку фахівці склали відповідний протокол з висновком, чи відповідає вода затребуваним показникам. (До слова, дослідження є платним і його може замовити кожен споживач).



За результатами дослідження лідерські позиції зайняли дві марки бутильованої води – «Моршинська» та «Гірська кришталева». Найгірші результати отримала вода «Оконська-2». З висновками експертизи та сформованим на її основі рейтингом питної бутильованої води у Луцьку можна ознайомитися на сторінці «СВІДОМИХ» у facebook або за посиланням:



У лабораторії розповідають, 70% зразків – кишіли бактеріями. Вони могли опинитися у воді з різних причин: наприклад через брудні бутлі або погані умови зберігання води, у тому числі після купівлі.



Аби збільшити термін придатності виробники вдаються до хитрощів. Дадають у воду антибіотики. А ті, знищуючи мікрофлору в рідині, своєю чергою, знищують її і в нашому орагінізмі.



До слова, це не перше дослідження, ініційоване Громадянським Рухом «СВІДОМІ». У лютому «СВІДОМІ» організували перевірку якості природного газу в Луцьку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вода – джерело життя. Та що, якщо через недобросовісних постачальників вона приносить більше шкоди, аніж користі?В цьому ще у лютому цього року вирішив розібратися Громадянський Рух «СВІДОМІ», співзасновником якого є бізнесмен та депутат Луцької міської ради, та замовив експертизу бутильованої води, яку лучанам щодня доставляють додому та на роботу, - пише Конкурент.«Ми зробили це дослідження, щоб кожен лучанин знав, яку воду потрібно купувати, а яку не потрібно купувати. Тому що вода – це наше здоров’я. Ми з неї готуємо їжу, ми з неї робимо чай, ми її просто споживаємо як воду. І вона має бути якісною», – зауважив співзасновник РухуДля дослідження «СВІДОМІ» відібрали 16 найпопулярніших торгових марок. Ціна за майже 20-літровий бутель із доставкою варіюється від 35 до 200 гривень. Для об’єктивності експерименту бутлі запакували у непрозорі мішки, які запломбували. Після цього завезли до лабораторії КП «Луцькводоканал». Все зробили один і той же день, тож вода була свіжа.Після перевірки по кожному зразку фахівці склали відповідний протокол з висновком, чи відповідає вода затребуваним показникам. (До слова, дослідження є платним і його може замовити кожен споживач).За результатами дослідження лідерські позиції зайняли дві марки бутильованої води – «Моршинська» та «Гірська кришталева». Найгірші результати отримала вода «Оконська-2». З висновками експертизи та сформованим на її основі рейтингом питної бутильованої води у Луцьку можна ознайомитися на сторінці «СВІДОМИХ» у facebook або за посиланням: https://drive.google.com/drive/folders/1LAwHrWxoFdcKe4jeTi7NbXaLofPuD98V?usp=sharing У лабораторії розповідають, 70% зразків – кишіли бактеріями. Вони могли опинитися у воді з різних причин: наприклад через брудні бутлі або погані умови зберігання води, у тому числі після купівлі.Аби збільшити термін придатності виробники вдаються до хитрощів. Дадають у воду антибіотики. А ті, знищуючи мікрофлору в рідині, своєю чергою, знищують її і в нашому орагінізмі.До слова, це не перше дослідження, ініційоване Громадянським Рухом «СВІДОМІ». У лютому «СВІДОМІ» організували перевірку якості природного газу в Луцьку.

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