Лучанин за кермом BMW з’їхав у кювет





Аварія трапилась 12 травня, - пише ГУНП у Волинській області.



У результаті автопригоди 33-річний пасажир легковика отримав тілесні ушкодження, однак не госпіталізувався.



За фактом ДТП слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 та ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування тривають.



Нагадаємо, що у 12 травня селі Скулин Ковельського району автомобіль врізався в бетонну огорожу.

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