На Волині судитимуть посадовця Держгеокадастру та сільського голову за 3700 доларів хабара
Сьогодні, 14:36
На Волині посадовця ГУ Держгеокадастру та сільського голову судитимуть за одержання 3700 доларів США неправомірної вигоди.
Про це інформує прокуратура Волині.
Нагадаємо, з достовірних джерел Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо, про якого сільського голову йдеться. На хабарі «погорів» голова Копиллівської сільської ради на Маневиччині Костянтин Давидюк.
Слідство встановило, що у 3700 доларів посадовці оцінили своє сприяння суб'єкту господарювання в одержанні в оренду земельної ділянки площею 27 га. у Маневицькому районі на Волині.
Обох їх обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Далі – слово за судом.
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Про це інформує прокуратура Волині.
Нагадаємо, з достовірних джерел Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо, про якого сільського голову йдеться. На хабарі «погорів» голова Копиллівської сільської ради на Маневиччині Костянтин Давидюк.
Слідство встановило, що у 3700 доларів посадовці оцінили своє сприяння суб'єкту господарювання в одержанні в оренду земельної ділянки площею 27 га. у Маневицькому районі на Волині.
Обох їх обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Далі – слово за судом.
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