На Волині судитимуть посадовця Держгеокадастру та сільського голову за 3700 доларів хабара





Про це інформує прокуратура Волині.



Нагадаємо, з достовірних джерел Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо, про якого сільського голову йдеться. На хабарі «погорів» Костянтин Давидюк.



Слідство встановило, що у 3700 доларів посадовці оцінили своє сприяння суб'єкту господарювання в одержанні в оренду земельної ділянки площею 27 га. у Маневицькому районі на Волині.



Обох їх обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.



Далі – слово за судом.

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