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На Волині судитимуть посадовця Держгеокадастру та сільського голову за 3700 доларів хабара

На Волині судитимуть посадовця Держгеокадастру та сільського голову за 3700 доларів хабара
На Волині посадовця ГУ Держгеокадастру та сільського голову судитимуть за одержання 3700 доларів США неправомірної вигоди.

Про це інформує прокуратура Волині.

Нагадаємо, з достовірних джерел Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо, про якого сільського голову йдеться. На хабарі «погорів» голова Копиллівської сільської ради на Маневиччині Костянтин Давидюк.

Слідство встановило, що у 3700 доларів посадовці оцінили своє сприяння суб'єкту господарювання в одержанні в оренду земельної ділянки площею 27 га. у Маневицькому районі на Волині.

Обох їх обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Далі – слово за судом.

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Теги: суд, хабар
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