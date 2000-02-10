Де у Луцьку та на Волині не буде світла 14 травня





Камінь-Каширський район



1. 09:40 – 17:00

с. Сошично, вул. Тиха

2. 10.00-16.00

С. Видричі вул.Центральна, вул.Молодіжна.



Ківерцівський район



1. 9:00-17:00

м. Ківерці

ФОП Ващук Андрій Феодосійович - магазин

Молитовний будинок

м.Ківерці

вул.Чкалова,буд.2-24 ,86,

вул.Ів.Франка,буд.1-29,

вул.Залізнична,84,86,

вул.Київська буд.81,83,85,

вул.Щорса,буд.1-30,

вул.Чапаєва,буд.1-21,вул.Свердлова,буд.1-25,

вул.Залізнична,буд.39-78,

2 ПЛ0,4 кВ від КТП-178 9:00-17:00

----- с.Словатичі

вул. Перемоги

3 ПЛ0,4 кВ від КТП-195 9:00-17:00

с. Жорнище

Церква ХВЄ-п"ятидесятників

с. Жорнище

вул. Куницького, буд. 1-4,6-17,

вул. Миру,

вул. Нова, буд. 1-5,

вул. Молодіжна,



Ковельський район



1.

9:00-17:00 СТзОВ "Україна"

ФО Якимчук М.П.

Дубівське СТ

ФОП Пініс І.О.

ФОП Іллюх О.В.

ПАТ" Волиньгаз "

ФОП Коваль Т.С.

ФОП Чапко С.А.

ФОП Якимчук О.М.

ФО Попіка Л.С.

ФОП Синьчук О.А.

ФОП Оніщук В.П

ФОП Гурська А.С.

Вол.дирекція УДППЗ

ПАТ"Укртелеком"

О.С.Н.(буд.коміт) "Водник"

Ковельське МУВГ

ФОП Літус В.І.

Ковельське Райво

ПАТ" Волиньгаз "

ПАТ"Укртрансгаз"

Юріївська церква Дубова

ТзОВ "СОТІК АГРО"

ФО Оліферович В.С.

ФОП Чабан В.М.

ФО Тищук Ю.П.



с.Дубове



Локачинський район



1 ПЛ-10 кВ Л-23-05 10:00 – 15:00 с.Кремеш, с.Заячиці, с.Твориничі, с.В.Цевеличі, с.Привітне вул.І.Франка, вул.Чкалова, вул.Центральна, вул.Гагаріна і прилеглі

2. ПЛ-0,4кВ Л2 від КТП-102 9:00 – 17:00 С.Бубнів - ферма с.Бубнів



місто Луцьк



1. 13:30-17:00 ФОП Горбачов

Магазин вул. Корольова, 3 вул. Довженка

вул. Весела

вул. Польова

вул. Нова

вул. Стрельнікова

вул. Куделі

вул. Овочева

вул. Корольова



Луцький район



1 ПЛ-0,4 від КТП-548 09:30 – 17:00 ТзОВ " Троянда" (гараж), ВКП "Грань" (артсвердловина), ФОП Біднюк С.М., ФОП Савчук О.С., ПП "АВТОГАЗЦЕНТР", ФОП Лещук О.П. с. Г. Полонка вул. Відродження, Польова, Горохівська, 65-85 (непарні), Оздівська

2 ПЛ-0,4 від КТП-141 09:30 – 17:00 ФОП Кіндер В.В., ФОП Шикун О.Є., ПП "Захід-Пром-Пак" с. Рованці вул. Степова, Світла, Олександрів, Кільцева, Затишна, Гнідавська, Волинська, Заповітна



Любомльський та Шацький райони



1. 9:00 -17:00

с.Самійличі



Любешівський район



1 КТП-77 10:00 - 17:00 с. Заріка вул. Зінови

2 КТП-164 10:00 - 17:00 Магазин ФОП ВілічГ.Г. с. Мала Глуша вул. Вишнева, Партизанська



Маневицький район

Вимкнень споживачів не заплановано



місто Нововолинськ



1 ПЛ-0,4кВ Л-7

від КТП-93 9:00-17:00

м.Нововолинськ:

пр.Крайній

пр-т.Дружній 49,18,20



Ратнівський район

Вимкнень споживачів не заплановано



Рожищенський район



1 ПЛ-0,4 кВ КТП-311 9:00-17:00 с.Вишеньки магазин, школа, церква, ФАП. с.Вишеньки (повністю)

2 ПЛ-0,4 кВ КТП-410 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська ГРП, клуб, магазин, АТС, контора, артсвердловина, контора с/р, дитячий садок. с. Рудка-Козинська вул.Жовтнева.

3 ПЛ-0,4 кВ КТП-350 9:00-17:00 с.Немир контора, їдальня, ФАП, контора с/р, клуб, поштове відділення, церква, щкільна їдальня, ППМ. с.Немир вул.Лугова, Шкільна, Молодіжна, Перемоги.

4 ПЛ-0,4 кВ КТП-351 9:00-17:00 с.Немир торговий кіоск, магазин. с.Немир вул.Лугова, Ветеранів, Вишнева.

5 ПЛ-0,4 кВ КТП-473 9:00-17:00 с.Крижівка церква. с.Крижівка вул.Жовтнева, Комсомольська, Гранична, 17 Вересня, Польова.

6 ЗТП-401 9:00-17:00 м .Рожище. дитсадок №4, притулок, КНС,

пенсійний фонд. м..Рожище, вул.Шевченка 58-106,53-81, вул.Чехова,28а,30а,32а,34а

7 ПЛ-0,4 кВ КТП-116 9:00-17:00 с.Уляники церква. с.Уляники вул.Молодіжна, Зелена.



8 ПЛ-0,4 кВ КТП-297 9:00-17:00 с.Вітоніж церква. с.Вітоніж вул.Першотравнева, Садова, Миру.



Старовижівський район



1. 09-00- 16-00

с.Смідин, вул:Квітнева, Гагаріна, Б.Хмельницького, Комсомольська, Щорса, Відродження.



Турійський район

Вимкнень споживачів не заплановано



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 14 травня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:40 – 17:00с. Сошично, вул. Тиха2. 10.00-16.00С. Видричі вул.Центральна, вул.Молодіжна.1. 9:00-17:00м. КіверціФОП Ващук Андрій Феодосійович - магазинМолитовний будинокм.Ківерцівул.Чкалова,буд.2-24 ,86,вул.Ів.Франка,буд.1-29,вул.Залізнична,84,86,вул.Київська буд.81,83,85,вул.Щорса,буд.1-30,вул.Чапаєва,буд.1-21,вул.Свердлова,буд.1-25,вул.Залізнична,буд.39-78,2 ПЛ0,4 кВ від КТП-178 9:00-17:00----- с.Словатичівул. Перемоги3 ПЛ0,4 кВ від КТП-195 9:00-17:00с. ЖорнищеЦерква ХВЄ-п"ятидесятниківс. Жорнищевул. Куницького, буд. 1-4,6-17,вул. Миру,вул. Нова, буд. 1-5,вул. Молодіжна,1.9:00-17:00 СТзОВ "Україна"ФО Якимчук М.П.Дубівське СТФОП Пініс І.О.ФОП Іллюх О.В.ПАТ" Волиньгаз "ФОП Коваль Т.С.ФОП Чапко С.А.ФОП Якимчук О.М.ФО Попіка Л.С.ФОП Синьчук О.А.ФОП Оніщук В.ПФОП Гурська А.С.Вол.дирекція УДППЗПАТ"Укртелеком"О.С.Н.(буд.коміт) "Водник"Ковельське МУВГФОП Літус В.І.Ковельське РайвоПАТ" Волиньгаз "ПАТ"Укртрансгаз"Юріївська церква ДубоваТзОВ "СОТІК АГРО"ФО Оліферович В.С.ФОП Чабан В.М.ФО Тищук Ю.П.с.Дубове1 ПЛ-10 кВ Л-23-05 10:00 – 15:00 с.Кремеш, с.Заячиці, с.Твориничі, с.В.Цевеличі, с.Привітне вул.І.Франка, вул.Чкалова, вул.Центральна, вул.Гагаріна і прилеглі2. ПЛ-0,4кВ Л2 від КТП-102 9:00 – 17:00 С.Бубнів - ферма с.Бубнів1. 13:30-17:00 ФОП ГорбачовМагазин вул. Корольова, 3 вул. Довженкавул. Веселавул. Польовавул. Новавул. Стрельніковавул. Куделівул. Овочевавул. Корольова1 ПЛ-0,4 від КТП-548 09:30 – 17:00 ТзОВ " Троянда" (гараж), ВКП "Грань" (артсвердловина), ФОП Біднюк С.М., ФОП Савчук О.С., ПП "АВТОГАЗЦЕНТР", ФОП Лещук О.П. с. Г. Полонка вул. Відродження, Польова, Горохівська, 65-85 (непарні), Оздівська2 ПЛ-0,4 від КТП-141 09:30 – 17:00 ФОП Кіндер В.В., ФОП Шикун О.Є., ПП "Захід-Пром-Пак" с. Рованці вул. Степова, Світла, Олександрів, Кільцева, Затишна, Гнідавська, Волинська, Заповітна1. 9:00 -17:00с.Самійличі1 КТП-77 10:00 - 17:00 с. Заріка вул. Зінови2 КТП-164 10:00 - 17:00 Магазин ФОП ВілічГ.Г. с. Мала Глуша вул. Вишнева, ПартизанськаВимкнень споживачів не заплановано1 ПЛ-0,4кВ Л-7від КТП-93 9:00-17:00м.Нововолинськ:пр.Крайнійпр-т.Дружній 49,18,20Вимкнень споживачів не заплановано1 ПЛ-0,4 кВ КТП-311 9:00-17:00 с.Вишеньки магазин, школа, церква, ФАП. с.Вишеньки (повністю)2 ПЛ-0,4 кВ КТП-410 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська ГРП, клуб, магазин, АТС, контора, артсвердловина, контора с/р, дитячий садок. с. Рудка-Козинська вул.Жовтнева.3 ПЛ-0,4 кВ КТП-350 9:00-17:00 с.Немир контора, їдальня, ФАП, контора с/р, клуб, поштове відділення, церква, щкільна їдальня, ППМ. с.Немир вул.Лугова, Шкільна, Молодіжна, Перемоги.4 ПЛ-0,4 кВ КТП-351 9:00-17:00 с.Немир торговий кіоск, магазин. с.Немир вул.Лугова, Ветеранів, Вишнева.5 ПЛ-0,4 кВ КТП-473 9:00-17:00 с.Крижівка церква. с.Крижівка вул.Жовтнева, Комсомольська, Гранична, 17 Вересня, Польова.6 ЗТП-401 9:00-17:00 м .Рожище. дитсадок №4, притулок, КНС,пенсійний фонд. м..Рожище, вул.Шевченка 58-106,53-81, вул.Чехова,28а,30а,32а,34а7 ПЛ-0,4 кВ КТП-116 9:00-17:00 с.Уляники церква. с.Уляники вул.Молодіжна, Зелена.8 ПЛ-0,4 кВ КТП-297 9:00-17:00 с.Вітоніж церква. с.Вітоніж вул.Першотравнева, Садова, Миру.1. 09-00- 16-00с.Смідин, вул:Квітнева, Гагаріна, Б.Хмельницького, Комсомольська, Щорса, Відродження.Вимкнень споживачів не заплановано

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