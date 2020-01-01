Жити красиво і не за всі гроші: «DREAM TOWN» пропонує вигідно купити житло*

Кожна людина мріє власну затишну оселю. І поки одні лише мріють, інші уже продають старі квартири та переїжджають у новобудови, де краще планування, дешевші комунальні послуги, надійніші комунікації та автономне опалення.Якщо ви поки лише мріємо, для початку треба з’ясувати, яка ж вона, квартира вашої мрії? Звичайно ж, ви відповісте — затишна, комфортна, простора, у красивому та теплому будинку, в гарному районі міста і з приємними сусідами. Важливо, щоб поруч була вся необхідна інфраструктура та зручна транспортна розв’язка, власне паркомісце. При цьому бажано, щоб «без ризику», за помірну ціну і на виплату. Забудовники запевняють, що такі квартири є.Ідеальний варіант -Просто таки у центрі міста будують добротні цегляні 10-поверхові будинки з додатковим зовнішнім утепленням.А стильний фасад не залишить байдужим нікого! Секрет - у гармонійному поєднанні кольорів та цікавій геометрії візерунку. Особливого шарму додають панорамні вікна, а також є лоджії, де можна облаштувати зону відпочинку. Обрати квартиру тут може сімейна пара з дітками, молодь та зрілі люди, адже є різноманітні варіанти планування для потреб та вподобань кожного.Облаштують тут красиві двори – зони відпочинку для дітей та дорослих, а для авто вже будують підземний паркінг. Комплекс матиме свій дитячий садочок та спортивний простір.Українська економіка «стала на паузу» через карантин, запроваджений в рамках боротьби з поширенням коронавірусу. Працюють тільки стратегічно важливі галузі. Купівля нерухомості - один з найнадійніших способів інвестування коштів.Компанія- надійний забудовник, що має понад 20 років досвіду на ринку нерухомості, відома в Луцьку як творець «Яровиці».Попри турбулентність, компанія продовжує працювати та влітку планує здади перший будинок комплексу «DREAM TOWN». Сьогодні готовність будинку становить 90%. У цьому будинку залишилось лише 5 квартир для придбання. Робота «кипить» на будівельному майданчику – зводиться другий будинок (уже мурують 4 поверх).Покупка квартири – непроста справа. «Єврохолдінг» створює умови для максимально комфортної купівлі. Тут пропонують помірні ціни та вигідні умови виплат.У «Єврохолдінгу» діє програма LITE-розтермінування: перший внесок можливий від 10% від встановленої вартості квартири. Тривалість розтермінування до 24 місяців. Сплачуючи від 70%, клієнт гарантовано отримує знижку.Ціна квадратного метра у «DREAM TOWN» вигідно відрізняється від інших новобудов.В ціну входить стяжка, штукатурка, повністю облаштовані комунікації, електропроводка, лічильники холодної води, електричної енергії та газу. Також панорамні вікна з 6-ти камерним профілем та 2-во камерним склопакетом, двері металеві з 2-ма замками та 2-во сторонньою ламінацією, товщиною 96 мм; двоконтурний котел «Protherm» металопластикові труби та радіатори. У під’їздах сучасний швидкісний ліфт «MIZUI Mitsubishi»!Знижка 500 грн/кв.м на 2- та 3-кім квартири (або комірка у подарунок) та 300грн/кв.м на 1кім квартири комплексу.Супер-ціна від 13 950 грн/кв.м на 3-кім на готову квартиру площею 88,9 кв.мПереваги квартири: велика кухня з панорамною лоджією, простора вітальня, світла спальня, дитяча кімната з власною лоджією, роздільний санвузол.