Знайшли чоловіка з Волині, який зник 8 травня
Сьогодні, 12:10
Знайшли мешканця села Башлики, який пішов з дому 8 травня.
Про це інформує Район.Ківерці.
Лучинець Петро Ростиславович у п'ятницю, 8 травня пішов з дому близько 12:00 і не повернувся.
Востаннє чоловіка бачили в селі Ромашківка Ківерцівського району.
Знайти чоловіка допомогли небайдужі волиняни, які не оминули увагою оголошення про розшук.
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Про це інформує Район.Ківерці.
Лучинець Петро Ростиславович у п'ятницю, 8 травня пішов з дому близько 12:00 і не повернувся.
Востаннє чоловіка бачили в селі Ромашківка Ківерцівського району.
Знайти чоловіка допомогли небайдужі волиняни, які не оминули увагою оголошення про розшук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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