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Знайшли чоловіка з Волині, який зник 8 травня

Знайшли чоловіка з Волині, який зник 8 травня
Знайшли мешканця села Башлики, який пішов з дому 8 травня.

Про це інформує Район.Ківерці.

Лучинець Петро Ростиславович у п'ятницю, 8 травня пішов з дому близько 12:00 і не повернувся.

Востаннє чоловіка бачили в селі Ромашківка Ківерцівського району.

Знайти чоловіка допомогли небайдужі волиняни, які не оминули увагою оголошення про розшук.

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Теги: розшук
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