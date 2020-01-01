вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Перший випадок коронавірусу в Любомльському районі: захворів працівник митниці

Перший випадок коронавірусу в Любомльському районі: захворів працівник митниці
Станом на 10:00 13 травня в Любомльському районі виявили першого хворого на коронавірус.

В коментарі Район.Любомль заступник голови Любомльської райдержадміністрації Олександр Герасимчук розповів, що хворий – житель Любомля, працівник Волинської митниці.

На сьогодні чоловік знаходиться вдома на самоізоляції, його стан задовільний

«Оскільки захворювання проходить в легкій формі – чоловік госпіталізації не потребує. На робочому місці медики проводять тестування особам, з якими контактував хворий, зробили дезінфекцію» – прокоментував Олександр Герасимчук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, Любомль
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Дорогою до лікарні померла жінка з Волині, інфікована коронавірусом
Сьогодні, 13:31
На Горохівщині сім’я із двома дітьми захворіла на коронавірус
Сьогодні, 13:29
У лікарнях Волині через коронавірус – понад 90 людей
Сьогодні, 12:58
Гематологія Волинської обласної клінічної лікарні, де був спалах коронавірусу, відновлює роботу
Сьогодні, 12:49
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чи вірять лучани у коронавірус. ВІДЕООПИТУВАННЯ
Тюльпанове поле на Волині приймає відвідувачів. ФОТОРЕПОРТАЖ
Stay at home: луцькі медики записали новий «антикоронавірусний» хіт. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Онлайн-челендж: волиняни створюють антикоронавірусні «маски позитиву». ВІДЕО
Сьогодні, 12:42
На Волині 17-річний хлопець викрав з гаража авто
Сьогодні, 12:28
Перший випадок коронавірусу в Любомльському районі: захворів працівник митниці
Сьогодні, 12:21
Знайшли чоловіка з Волині, який зник 8 травня
Сьогодні, 12:10
Судили чоловіка, який до смерті побив жінку на березі Стиру у Луцьку
Сьогодні, 11:58
Схожі новини
У Любомльській лікарні придбали дві дезінфекційні рамки для медпрацівників У Любомльській лікарні придбали дві дезінфекційні рамки для медпрацівників
01 травень, 17:12
У містечку на Волині — новий режим роботи закладів торгівлі У містечку на Волині — новий режим роботи закладів торгівлі
29 березень, 02:14
Для Любомльської лікарні придбали спецодяг та 150 тестів на визначення коронавірусної інфекції Для Любомльської лікарні придбали спецодяг та 150 тестів на визначення коронавірусної інфекції
27 березень, 02:07
Дорогою до лікарні померла жінка з Волині, інфікована коронавірусом Дорогою до лікарні померла жінка з Волині, інфікована коронавірусом
Сьогодні, 13:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Дорогою до лікарні померла жінка з Волині, інфікована коронавірусом
Сьогодні, 13:31
 0
На Горохівщині сім’я із двома дітьми захворіла на коронавірус
Сьогодні, 13:29
 0
У лікарнях Волині через коронавірус – понад 90 людей
Сьогодні, 12:58
 0
Гематологія Волинської обласної клінічної лікарні, де був спалах коронавірусу, відновлює роботу
Сьогодні, 12:49
 0
Волинянин зламав щелепу 22-річному знайомому
Сьогодні, 12:46
 0
Медіа
відео
1/8