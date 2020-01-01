Перший випадок коронавірусу в Любомльському районі: захворів працівник митниці
Сьогодні, 12:21
Станом на 10:00 13 травня в Любомльському районі виявили першого хворого на коронавірус.
В коментарі Район.Любомль заступник голови Любомльської райдержадміністрації Олександр Герасимчук розповів, що хворий – житель Любомля, працівник Волинської митниці.
На сьогодні чоловік знаходиться вдома на самоізоляції, його стан задовільний
«Оскільки захворювання проходить в легкій формі – чоловік госпіталізації не потребує. На робочому місці медики проводять тестування особам, з якими контактував хворий, зробили дезінфекцію» – прокоментував Олександр Герасимчук.
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В коментарі Район.Любомль заступник голови Любомльської райдержадміністрації Олександр Герасимчук розповів, що хворий – житель Любомля, працівник Волинської митниці.
На сьогодні чоловік знаходиться вдома на самоізоляції, його стан задовільний
«Оскільки захворювання проходить в легкій формі – чоловік госпіталізації не потребує. На робочому місці медики проводять тестування особам, з якими контактував хворий, зробили дезінфекцію» – прокоментував Олександр Герасимчук.
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