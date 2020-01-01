На Волині 17-річний хлопець викрав з гаража авто

У Маневичах 17-річний хлопець викрав автомобіль.Учора, 12 травня, до поліції із заявою звернувся 59-річний місцевий житель, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.Пенсіонер повідомив, що вночі з гаражного приміщення невідома особа викрала його автомобіль ВАЗ 2103. Сума завданих матеріальних збитків потерпілому становить 42 тис. грн.Згодом поліцейські встановили, що незаконне заволодіння транспортним засобом скоїв раніше судимий 17-річний місцевий житель. Автомобіль вилучили та повернуть власнику.Також встановили, що неповнолітній причетний до крадіжки з гаражного приміщення. Зловмисник, зокрема, викрав пальне та акумулятор.За цими фактами слідчі Маневицького відділу поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.289 та ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України.Зловмисника помістили до ізолятору тимчасового тримання в Луцьку та обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Досудове розслідування триває.Санкція статті передбачає, зокрема, до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.Головне фото - ілюстративне.