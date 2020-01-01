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Онлайн-челендж: волиняни створюють антикоронавірусні «маски позитиву». ВІДЕО

Онлайн-челендж: волиняни створюють антикоронавірусні «маски позитиву». ВІДЕО
Всеукраїнський онлайн-проєкт під назвою "Позитивом по коронавірусу" започаткувала луцька психологиня і художниця Наталія Лоза. За допомогою однієї з арт-терапевтичних технік – створення ресурсної маски позитиву, вона пропонує відволіктися від негативу і стресу в умовах карантинних обмежень.

Про це йдеться у сюжеті "Суспільного".

Аби долучитися до онлайн-проєкту, необхідна паперова маска стандартного розміру. На заготовці можна малювати, ліпити, робити аплікації, витинанки, каже Наталія Лоза.

Фото готової роботи необхідно опублікувати на сторінці в соцмережі з хештегом "позитивом по коронавірусу". Конкурс триватиме до 25 травня. Наталія Лоза розповідає: до участі вже долучилося 25 учасників.
Онлайн-челендж: волиняни створюють антикоронавірусні «маски позитиву». ВІДЕО
Онлайн-челендж: волиняни створюють антикоронавірусні «маски позитиву». ВІДЕО

"На часі в період карантину було слово маска. Звучало воно з усіх інформаційних джерел. Але зміст цієї маски виявлявся дуже негативний, агресивний. Я вигадала авторську маску позитиву, яка б надала значення слову "маска" навпаки іншого позитивного, світлого і перспективного значення", - психологиня, засновниця проєкту "Позитивом по коронавірусу" Наталія Лоза.

Чотирирічна Соломія Тодорович долучилася до проєкту зі створення "маски позитиву" разом із мамою. Дівчинка стала однією з наймолодших учасниць онлайн проєкту.

"Цей челендж дав змогу нам з дитиною зрозуміти свій внутрішній світ, як поводитися в даній ситуації. Що коронавірус, це не так страшно. І звичайний малюк нам може допомогти гармонізувати себе", - розповідає учасниця проєкту Алла Тодорович.



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Теги: онлайн-проект, Луцьк, маски позитиву
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