Гематологія Волинської обласної клінічної лікарні, де був спалах коронавірусу, відновлює роботу
Сьогодні, 12:49
Ситуація із виникненням вогнища коронавірусу у гематологічному відділенні Волинської обласної клінічної лікарні стабілізувалася. Вже з наступного тижня мають намір відкрити відділення гематології у центральному корпусі лікарні на проспекті Президента Грушевського.
Про це йшлося сьогодні, 13 травня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.
Заступниця голови Волинської ОДА Тетяна Щербак розповіла, що відділення у головному корпусі закривали, пацієнтів перевели у інфекційний госпіталь в Боголюбах. Але хворих все одно обслуговували, облаштувавши 4 палати у іншому відділенні.
«З понеділка відновлюємо роботу відділення у звичному режимі», - сказала Щербак. За її словами, вкінці поточного тижня закінчується режим самоізоляції усіх медиків цього відділення.
Нагадаємо, що 26 квітня померла пацієнтка відділення гематології Волинської обласної клінічної лікарні, яка протягом останніх трьох тижнів свого життя знаходилась у медзакладі з діагнозом гострий лейкоз. Опісля ж виявили коронавірус у деяких пацієнтів та медиків відділення.
Загалом станом на 10.00 13 травня в області зареєстрували 510 випадків COVID-19, які підтвердили лабораторно методом ПЛР. На жаль, за весь період 12 людей, у яких виявили недугу, померли. Одужало 128 осіб.
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Про це йшлося сьогодні, 13 травня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.
Заступниця голови Волинської ОДА Тетяна Щербак розповіла, що відділення у головному корпусі закривали, пацієнтів перевели у інфекційний госпіталь в Боголюбах. Але хворих все одно обслуговували, облаштувавши 4 палати у іншому відділенні.
«З понеділка відновлюємо роботу відділення у звичному режимі», - сказала Щербак. За її словами, вкінці поточного тижня закінчується режим самоізоляції усіх медиків цього відділення.
Нагадаємо, що 26 квітня померла пацієнтка відділення гематології Волинської обласної клінічної лікарні, яка протягом останніх трьох тижнів свого життя знаходилась у медзакладі з діагнозом гострий лейкоз. Опісля ж виявили коронавірус у деяких пацієнтів та медиків відділення.
Загалом станом на 10.00 13 травня в області зареєстрували 510 випадків COVID-19, які підтвердили лабораторно методом ПЛР. На жаль, за весь період 12 людей, у яких виявили недугу, померли. Одужало 128 осіб.
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