вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Гематологія Волинської обласної клінічної лікарні, де був спалах коронавірусу, відновлює роботу

Гематологія Волинської обласної клінічної лікарні, де був спалах коронавірусу, відновлює роботу
Ситуація із виникненням вогнища коронавірусу у гематологічному відділенні Волинської обласної клінічної лікарні стабілізувалася. Вже з наступного тижня мають намір відкрити відділення гематології у центральному корпусі лікарні на проспекті Президента Грушевського.

Про це йшлося сьогодні, 13 травня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.

Заступниця голови Волинської ОДА Тетяна Щербак розповіла, що відділення у головному корпусі закривали, пацієнтів перевели у інфекційний госпіталь в Боголюбах. Але хворих все одно обслуговували, облаштувавши 4 палати у іншому відділенні.

«З понеділка відновлюємо роботу відділення у звичному режимі», - сказала Щербак. За її словами, вкінці поточного тижня закінчується режим самоізоляції усіх медиків цього відділення.

Нагадаємо, що 26 квітня померла пацієнтка відділення гематології Волинської обласної клінічної лікарні, яка протягом останніх трьох тижнів свого життя знаходилась у медзакладі з діагнозом гострий лейкоз. Опісля ж виявили коронавірус у деяких пацієнтів та медиків відділення.

Загалом станом на 10.00 13 травня в області зареєстрували 510 випадків COVID-19, які підтвердили лабораторно методом ПЛР. На жаль, за весь період 12 людей, у яких виявили недугу, померли. Одужало 128 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: спалах коронавірусу, гематологія, волинська обласна лікарня
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Дорогою до лікарні померла жінка з Волині, інфікована коронавірусом
Сьогодні, 13:31
На Горохівщині сім’я із двома дітьми захворіла на коронавірус
Сьогодні, 13:29
У лікарнях Волині через коронавірус – понад 90 людей
Сьогодні, 12:58
Перший випадок коронавірусу в Любомльському районі: захворів працівник митниці
Сьогодні, 12:21
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чи вірять лучани у коронавірус. ВІДЕООПИТУВАННЯ
Тюльпанове поле на Волині приймає відвідувачів. ФОТОРЕПОРТАЖ
Stay at home: луцькі медики записали новий «антикоронавірусний» хіт. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Горохівщині сім’я із двома дітьми захворіла на коронавірус
Сьогодні, 13:29
У лікарнях Волині через коронавірус – понад 90 людей
Сьогодні, 12:58
Гематологія Волинської обласної клінічної лікарні, де був спалах коронавірусу, відновлює роботу
Сьогодні, 12:49
Волинянин зламав щелепу 22-річному знайомому
Сьогодні, 12:46
Онлайн-челендж: волиняни створюють антикоронавірусні «маски позитиву». ВІДЕО
Сьогодні, 12:42
Схожі новини
Через спалах коронавірусу закрили гематологічне відділення волинської обласної лікарні Через спалах коронавірусу закрили гематологічне відділення волинської обласної лікарні
29 квітень, 19:02
Церкву на Волині, де зафіксували спалах коронавірусу, закрили Церкву на Волині, де зафіксували спалах коронавірусу, закрили
12 травень, 18:17
Через спалах Covid-19 у Києві на карантин закрили два гуртожитки та два монастирі Через спалах Covid-19 у Києві на карантин закрили два гуртожитки та два монастирі
07 травень, 14:17
У МОЗ пояснили зростання кількості хворих на коронавірус У МОЗ пояснили зростання кількості хворих на коронавірус
19 квітень, 13:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Дорогою до лікарні померла жінка з Волині, інфікована коронавірусом
Сьогодні, 13:31
 0
На Горохівщині сім’я із двома дітьми захворіла на коронавірус
Сьогодні, 13:29
 0
У лікарнях Волині через коронавірус – понад 90 людей
Сьогодні, 12:58
 0
Гематологія Волинської обласної клінічної лікарні, де був спалах коронавірусу, відновлює роботу
Сьогодні, 12:49
 0
Волинянин зламав щелепу 22-річному знайомому
Сьогодні, 12:46
 0
Медіа
відео
1/8