Гематологія Волинської обласної клінічної лікарні, де був спалах коронавірусу, відновлює роботу

Ситуація із виникненням вогнища коронавірусу у гематологічному відділенні Волинської обласної клінічної лікарні стабілізувалася. Вже з наступного тижня мають намір відкрити відділення гематології у центральному корпусі лікарні на проспекті Президента Грушевського.Про це йшлося сьогодні, 13 травня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.Заступниця голови Волинської ОДАрозповіла, що відділення у головному корпусі закривали, пацієнтів перевели у інфекційний госпіталь в Боголюбах. Але хворих все одно обслуговували, облаштувавши 4 палати у іншому відділенні.«З понеділка відновлюємо роботу відділення у звичному режимі», - сказала Щербак. За її словами, вкінці поточного тижня закінчується режим самоізоляції усіх медиків цього відділення.Нагадаємо, що 26 квітня, яка протягом останніх трьох тижнів свого життя знаходилась у медзакладі з діагнозом гострий лейкоз. Опісля жвідділення.Загалом станом на 10.00 13 травня в області. На жаль, за весь період 12 людей, у яких виявили недугу, померли. Одужало 128 осіб.