У лікарнях Волині через коронавірус – понад 90 людей
Сьогодні, 12:58
На стаціонарному лікуванні у медзакладах Волині перебувають 92 особи, у яких підтвердили коронавірус.
Про це йшлося сьогодні, 13 травня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.
Заступниця голови Волинської ОДА Тетяна Щербак розповіла, що серед загальної кількості госпіталізованих – 1 дитина та 9 медичних працівників.
На амбулаторному лікуванні (вдома) перебувають 287 осіб, в тому числі 34 дитини та 74 медичних працівники.
Нагадаємо, станом на 10.00 13 травня в області зареєстрували 510 випадків COVID-19, які підтвердили лабораторно методом ПЛР. На жаль, за весь період 12 людей, у яких виявили недугу, померли. Одужало 128 осіб.
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Про це йшлося сьогодні, 13 травня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.
Заступниця голови Волинської ОДА Тетяна Щербак розповіла, що серед загальної кількості госпіталізованих – 1 дитина та 9 медичних працівників.
На амбулаторному лікуванні (вдома) перебувають 287 осіб, в тому числі 34 дитини та 74 медичних працівники.
Нагадаємо, станом на 10.00 13 травня в області зареєстрували 510 випадків COVID-19, які підтвердили лабораторно методом ПЛР. На жаль, за весь період 12 людей, у яких виявили недугу, померли. Одужало 128 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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