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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У лікарнях Волині через коронавірус – понад 90 людей

У лікарнях Волині через коронавірус – понад 90 людей
На стаціонарному лікуванні у медзакладах Волині перебувають 92 особи, у яких підтвердили коронавірус.

Про це йшлося сьогодні, 13 травня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.

Заступниця голови Волинської ОДА Тетяна Щербак розповіла, що серед загальної кількості госпіталізованих – 1 дитина та 9 медичних працівників.

На амбулаторному лікуванні (вдома) перебувають 287 осіб, в тому числі 34 дитини та 74 медичних працівники.

Нагадаємо, станом на 10.00 13 травня в області зареєстрували 510 випадків COVID-19, які підтвердили лабораторно методом ПЛР. На жаль, за весь період 12 людей, у яких виявили недугу, померли. Одужало 128 осіб.

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Теги: коронавірус, Волинь, хвороба, лікування
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