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Волинянин ловив рибу сітками на території ландшафтного заказника. ФОТО

Волинянин ловив рибу сітками на території ландшафтного заказника. ФОТО
У період з 4 по 11 травня державні інспектори Волинського рибоохоронного патруля зафіксували 78 порушень.

Так, склали 61 протокол за ч. 3 ст. 85 КУпАП (порушення Правил рибальства) та 12 за ч. 4 ст. 85 КУпАП (грубі порушення).
Оформили п’ять актів виявлення та вилучення безхазяйного майна, згідно з якими вилучено 38 од. заборонених знарядь лову, інформує пресслужба Волинського рибпатруля.

«У порушників вилучено три кг водних біоресурсів та 10 од. заборонених знарядь лову (сітні). Накладено штрафів на суму 3 400 грн. Збитки, завдані рибним запасам, склали 4 292 грн», - повідомив керівник Волинського рибоохоронного патруля Тарас Куньчик.

Для прикладу, 8 травня на озері Сомин, що поблизу села Скулин Ковельського району виявили безгосподарське майно. Під час обстеження озера вилучено 10 «ятерів» (заборонені знаряддя, виготовлені із сіткоснастевих матеріалів). Склали акти виявлення безхазяйного майна.

10 травня на озері Сірче поблизу села Добре Камінь-Каширського району на території ландшафтного заказника «Сірче» під час спільного рейду з працівниками Камінь-Каширського відділу поліції затримали браконьєра. Близько 9 ранку чоловік ловив рибу забороненими знаряддями – двома лісковими сітками. У сітках знаходилась така риба: окунь – 20, линь – 4, щука – 1 та карась сріблястий – 1. Збитки, завдані рибним запасам, склали 4 292 гривень.

На особу склали адміністративний протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справи готують до передачі в суд для притягнення порушника до відповідальності та відшкодування завданої шкоди. Заборонене знаряддя вилучили.

Волинянин ловив рибу сітками на території ландшафтного заказника. ФОТО
Волинянин ловив рибу сітками на території ландшафтного заказника. ФОТО
Волинянин ловив рибу сітками на території ландшафтного заказника. ФОТО
Волинянин ловив рибу сітками на території ландшафтного заказника. ФОТО

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Теги: Волинь, заказник, браконьєр, риба
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