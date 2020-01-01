На Горохівщині сім’я із двома дітьми захворіла на коронавірус

У Горохівському районі за останню добу виявили шість нових випадків інфікування коронавірусом.Про це йшлося сьогодні, 13 травня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.Заступниця голови Волинської ОДАрозповіла, що ситуація в області загалом контрольована.За останню добу на Волині зареєстрували 14 нових випадків захворювання на COVID-19, з них 2 – у дітей та 3 у медичних працівників. У Локачинському районі – 3, по одному випадку зареєстрували у містах Луцьк та Нововолинськ, Ківерцівському, Маневицькому та Любомльському районах. Найбільше ж випадків за добу зареєстрували у Горохівському районі – 6.«Шість випадків – у Горохові. Це сім’я, двоє з інфікованих - діти», - сказала посадовиця.Загалом у Горохівькому районі станом на 13 травня – 24 підтверджені випадки коронавірусу.