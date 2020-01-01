На Горохівщині сім’я із двома дітьми захворіла на коронавірус
Сьогодні, 13:29
У Горохівському районі за останню добу виявили шість нових випадків інфікування коронавірусом.
Про це йшлося сьогодні, 13 травня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.
Заступниця голови Волинської ОДА Тетяна Щербак розповіла, що ситуація в області загалом контрольована.
За останню добу на Волині зареєстрували 14 нових випадків захворювання на COVID-19, з них 2 – у дітей та 3 у медичних працівників. У Локачинському районі – 3, по одному випадку зареєстрували у містах Луцьк та Нововолинськ, Ківерцівському, Маневицькому та Любомльському районах. Найбільше ж випадків за добу зареєстрували у Горохівському районі – 6.
«Шість випадків – у Горохові. Це сім’я, двоє з інфікованих - діти», - сказала посадовиця.
Загалом у Горохівькому районі станом на 13 травня – 24 підтверджені випадки коронавірусу.
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Про це йшлося сьогодні, 13 травня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.
Заступниця голови Волинської ОДА Тетяна Щербак розповіла, що ситуація в області загалом контрольована.
За останню добу на Волині зареєстрували 14 нових випадків захворювання на COVID-19, з них 2 – у дітей та 3 у медичних працівників. У Локачинському районі – 3, по одному випадку зареєстрували у містах Луцьк та Нововолинськ, Ківерцівському, Маневицькому та Любомльському районах. Найбільше ж випадків за добу зареєстрували у Горохівському районі – 6.
«Шість випадків – у Горохові. Це сім’я, двоє з інфікованих - діти», - сказала посадовиця.
Загалом у Горохівькому районі станом на 13 травня – 24 підтверджені випадки коронавірусу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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