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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

На Горохівщині сім’я із двома дітьми захворіла на коронавірус

На Горохівщині сім’я із двома дітьми захворіла на коронавірус
У Горохівському районі за останню добу виявили шість нових випадків інфікування коронавірусом.

Про це йшлося сьогодні, 13 травня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.

Заступниця голови Волинської ОДА Тетяна Щербак розповіла, що ситуація в області загалом контрольована.

За останню добу на Волині зареєстрували 14 нових випадків захворювання на COVID-19, з них 2 – у дітей та 3 у медичних працівників. У Локачинському районі – 3, по одному випадку зареєстрували у містах Луцьк та Нововолинськ, Ківерцівському, Маневицькому та Любомльському районах. Найбільше ж випадків за добу зареєстрували у Горохівському районі – 6.

«Шість випадків – у Горохові. Це сім’я, двоє з інфікованих - діти», - сказала посадовиця.

Загалом у Горохівькому районі станом на 13 травня – 24 підтверджені випадки коронавірусу.

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Теги: коронавірус, Горохівщина, хворі
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