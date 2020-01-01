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Тюльпанове поле на Волині продовжить роботу ще на 3 дні

Тюльпанове поле на Волині продовжить роботу ще на 3 дні
Тюльпанове поле «Волинська Голландія», що поблизу селища Голоби Ковельського району, після технічної перерви 14 травня продовжить роботу ще на 3 дні.

Про це йдеться на сторінці "ЛіліЛайн" у Facebook.

Нагадаємо, тюльпанове поле відкрили у перший день послаблення карантину, 11 травня.

Організатори "Волинської Голландії" зазначають, що вирішили продовжити захід через сприятливі погодні умовами та на чисельні прохання відвідувачів поля.

Тож гостей чекають 15-17 травня за звичним графіком роботи з 10 до 19 години.

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Теги: тюльпанове поле, Волинь
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