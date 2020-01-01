Тюльпанове поле на Волині продовжить роботу ще на 3 дні
Сьогодні, 13:45
Тюльпанове поле «Волинська Голландія», що поблизу селища Голоби Ковельського району, після технічної перерви 14 травня продовжить роботу ще на 3 дні.
Про це йдеться на сторінці "ЛіліЛайн" у Facebook.
Нагадаємо, тюльпанове поле відкрили у перший день послаблення карантину, 11 травня.
Організатори "Волинської Голландії" зазначають, що вирішили продовжити захід через сприятливі погодні умовами та на чисельні прохання відвідувачів поля.
Тож гостей чекають 15-17 травня за звичним графіком роботи з 10 до 19 години.
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Про це йдеться на сторінці "ЛіліЛайн" у Facebook.
Нагадаємо, тюльпанове поле відкрили у перший день послаблення карантину, 11 травня.
Організатори "Волинської Голландії" зазначають, що вирішили продовжити захід через сприятливі погодні умовами та на чисельні прохання відвідувачів поля.
Тож гостей чекають 15-17 травня за звичним графіком роботи з 10 до 19 години.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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